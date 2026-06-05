Üç ülke, tek sahne: Cultura Collective Viyana'da kültür ve sanat dünyasını buluşturdu - Son Dakika
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Üç ülke, tek sahne: Cultura Collective Viyana'da kültür ve sanat dünyasını buluşturdu

Üç ülke, tek sahne: Cultura Collective Viyana\'da kültür ve sanat dünyasını buluşturdu
05.06.2026 11:57
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Sanat, müzik ve gastronomi aracılığıyla kültürler arasında kalıcı bağlar kurmayı amaçlayan Cultura Collective, ilk organizasyonunu Avusturya’nın başkenti Viyana’da büyük bir başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye, Azerbaycan ve Avusturya’yı aynı sahnede buluşturan özel gece, tarihi Palais Niederösterreich’te sanat ve cemiyet dünyasının seçkin isimlerini ağırladı.

Türkiye’nin kültürel zenginliğini uluslararası platformlarda güçlü bir anlatımla temsil etmek amacıyla; Melec Çakmak ve Umut Çakmak ev sahipliğinde, Melec Çakmak, Monik İpekel ve Murat Aygen tarafından projelendirilen Cultura Collective, sanat, müzik, gastronomi ve sosyal sorumluluğu aynı çatı altında bir araya getirdi.

Üç ülke, tek sahne: Cultura Collective Viyana'da kültür ve sanat dünyasını buluşturdu

500 YILLIK SARAYDA SANAT VE KÜLTÜR BULUŞMASI

Viyana’nın tarihi yapılarından Palais Niederösterreich’te gerçekleşen organizasyonda; Türkiye’den sanatçılar İsmail Acar, Azize Ceyhun ve Efe Işıldaksoy ile Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi eserleriyle yer aldı.

Gecenin müzik bölümünde ise uluslararası sanatçı Abuzar Manafzade, Türk, Azerbaycan ve Avusturya müziklerinden oluşan özel repertuvarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Üç ülkenin kültürel mirasını aynı sahnede buluşturan performans, geceye damga vurdu.

Üç ülke, tek sahne: Cultura Collective Viyana'da kültür ve sanat dünyasını buluşturdu

GASTRONOMİ DE KÜLTÜREL BİR ANLATIYA DÖNÜŞTÜ

Etkinliğin gastronomi bölümünde, Gault Millau Şapka ödüllü Executive Chef Demir Babalı tarafından hazırlanan özel menü büyük beğeni topladı. Türk, Azerbaycan ve Avusturya mutfağından seçkin tatların sunulduğu gecede; mutfakların tarihsel gelişimleri ve kültürel kökenleri de davetlilere özel sunumlarla aktarıldı.

Avusturya’nın önemli mimarlarından Marius Moser ise Palais Niederösterreich’in tarihi ve Viyana’nın kültürel mirası içerisindeki yerini anlattığı konuşmasıyla geceye farklı bir perspektif kattı.

TÜRKİYE'DEN SEÇKİN İSİMLER KATILDI

Largus Capital Partners katkılarıyla düzenlenen ve sunuculuğunu Eser Akbaba’nın üstlendiği geceye; Türkiye ve Avusturya’dan sanat, iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Katılımcılar arasında; milletvekili Serkan Bayram, Feryal Gülman, Ali Kösedağ, Neşe Gönül, Erol Gönül, Jale Öztarhan, Nilgün Çarmıklı, Merih Turanlı, Yasmin Gülman, Leyla Arvas ve Sevim Aydın gibi önemli isimler yer aldı.

Üç ülke, tek sahne: Cultura Collective Viyana'da kültür ve sanat dünyasını buluşturdu

"SANATI VE KÜLTÜRÜ EVRENSEL BİR DİLDE BULUŞTURUYORUZ"

Cultura Collective kurucularından Melec Çakmak geceyle ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Cultura Collective’i hayata geçirirken amacımız; farklı kültürleri yalnızca bir araya getirmek değil, onları çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlayarak kalıcı bir kültürel köprü oluşturmaktı. Sanatın, müziğin ve gastronominin birleştirici gücüyle geçmişten aldığımız ilhamı geleceğe taşımayı hedefliyoruz.”

Çakmak ayrıca organizasyonun sosyal sorumluluk yönüne dikkat çekerek, etkinlik kapsamında sanatçıların eserlerini sessiz müzayede yöntemiyle sunduğunu ve elde edilen gelirlerin Türkiye’deki yardım kuruluşlarına bağışlanacağını belirtti.

Üç ülke, tek sahne: Cultura Collective Viyana'da kültür ve sanat dünyasını buluşturdu

VİYANA'DAN DÜNYAYA AÇILAN KÜLTÜREL BİR PLATFORM

Diplomatik temsilciler, akademisyenler, sanatçılar ve iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan Cultura Collective; kültürler arasında kardeşlik köprüleri kurmayı hedefleyen uluslararası bir platform olarak dikkat çekti.

İlk organizasyonunu Viyana’da başarıyla gerçekleştiren Cultura Collective’in, önümüzdeki dönemde Azerbaycan ve Türkiye’de de yeni etkinliklerle devam edeceği; ayrıca projenin farklı ülkelerde büyütülerek uluslararası ölçekte daha geniş platformlara taşınmasının planlandığı açıklandı.

Basın Bültenleri, Son Dakika

Son Dakika Basın Bültenleri Üç ülke, tek sahne: Cultura Collective Viyana'da kültür ve sanat dünyasını buluşturdu - Son Dakika

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