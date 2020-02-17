Uçak kazasında hayatını kaybeden orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak kazasında hayatını kaybeden orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler - Son Dakika

Uçak kazasında hayatını kaybeden orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler

7 saat önce

Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler Eşref Bitlis'in Celal Talabani ve Mesut Barzani ile görüşmesi Bitlis'in hayatının kaybettiği uçak kazasının enkazının görüntüleri Süleyman Demirel'in enkaz alanında incelemeleri Eşref Bitlis'in cenaze törenine ait...

Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler

Eşref Bitlis'in Celal Talabani ve Mesut Barzani ile görüşmesi

Bitlis'in hayatının kaybettiği uçak kazasının enkazının görüntüleri

Süleyman Demirel'in enkaz alanında incelemeleri

Eşref Bitlis'in cenaze törenine ait arşiv görüntüleri ANKARA - 27 yıl önce 17 Şubat 1993'te Ankara'da uçak kazasında hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler.

Uçak kazasında hayatını kaybeden orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler

Süleyman Demirel, Eşref Bitlis, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli minik Selva'nın "Hayat Güzeldir" filmini anımsatan savaş oyunu
Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 23:14:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçak kazasında hayatını kaybeden orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]