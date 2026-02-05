Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir

Haberin Videosunu İzleyin
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
05.02.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, umut hakkına tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını belli suçlardan alanlar, geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ve terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar. Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Umut Hakkı" tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uçum, "Umut hakkının esasına ilişkin not" başlığıyla açıklama paylaştı. Uçum, "Umut Hakkı"nın kişiye özgü bir düzenleme olmadığını ve Abdullah Öcalan'a yönelik özel bir tahliye imkanı anlamına gelmediğini vurguladı.

"UMUT HAKKI ŞARTLA SALIVERME UMUDUDUR"

Uçum, "Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkanı değildir. Umut hakkı ömür boyu cezaevinde kalacak şekilde hüküm kurulmuş herkese şartla salıverme imkanının doğru ifadeyle umudunun verilmesidir. Yani belirtildiği üzere umut hakkı şartla salıverme umududur" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Uçum, umut hakkının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar, geçmişte ölüm cezası alıp cezası müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen terör suçluları ile terör suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanları kapsadığını belirtti.

Uçum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu imkan şu anda kapsam dışında olan hükümlülere de tanındığında yine şartla salıvermenin esasları uygulanacaktır. En geç altı ayda bir değerlendirme yapacak İdare ve Gözlem Kurulunun veya itiraz halinde İnfaz Hakimliğinin kararına göre işlem yapılacaktır. Otomatik bir uygulama olmayacaktır. Umut hakkı kapsamına giren hükümlüler ise şunlardır: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını belli suçlardan alanlar, geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ve terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar. Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir."

Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir

"UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK"

Öte yandan; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. toplantısı dün gerçekleşmiş, toplantı sonrası açıklamalarda bulunan MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık. Raporda AİHM kararlarına uyma tavsiye edilecek" ifadelerini kullanmıştı.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, özellikle müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir kişinin, hayatının sonuna kadar koşulsuz biçimde cezaevinde kalmaması, belli bir sürenin ardından özgürlüğüne kavuşma ihtimalinin hukuken tamamen ortadan kaldırılmaması anlamına gelir.

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, İnsan Hakları, Mehmet Uçum, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular
Asansöre biner binmez balonlar patladı Asansöre biner binmez balonlar patladı
Şampiyonluk için gelmişti Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:46
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
18:33
VAR devreye girdi ve penaltı Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:27:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.