Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Umut Hakkı" tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uçum, "Umut hakkının esasına ilişkin not" başlığıyla açıklama paylaştı. Uçum, "Umut Hakkı"nın kişiye özgü bir düzenleme olmadığını ve Abdullah Öcalan'a yönelik özel bir tahliye imkanı anlamına gelmediğini vurguladı.

"UMUT HAKKI ŞARTLA SALIVERME UMUDUDUR"

Uçum, "Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkanı değildir. Umut hakkı ömür boyu cezaevinde kalacak şekilde hüküm kurulmuş herkese şartla salıverme imkanının doğru ifadeyle umudunun verilmesidir. Yani belirtildiği üzere umut hakkı şartla salıverme umududur" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Uçum, umut hakkının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar, geçmişte ölüm cezası alıp cezası müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen terör suçluları ile terör suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanları kapsadığını belirtti.

Uçum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu imkan şu anda kapsam dışında olan hükümlülere de tanındığında yine şartla salıvermenin esasları uygulanacaktır. En geç altı ayda bir değerlendirme yapacak İdare ve Gözlem Kurulunun veya itiraz halinde İnfaz Hakimliğinin kararına göre işlem yapılacaktır. Otomatik bir uygulama olmayacaktır. Umut hakkı kapsamına giren hükümlüler ise şunlardır: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını belli suçlardan alanlar, geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ve terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar. Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir."

"UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK"

Öte yandan; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. toplantısı dün gerçekleşmiş, toplantı sonrası açıklamalarda bulunan MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık. Raporda AİHM kararlarına uyma tavsiye edilecek" ifadelerini kullanmıştı.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, özellikle müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir kişinin, hayatının sonuna kadar koşulsuz biçimde cezaevinde kalmaması, belli bir sürenin ardından özgürlüğüne kavuşma ihtimalinin hukuken tamamen ortadan kaldırılmaması anlamına gelir.