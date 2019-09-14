Uğur Okulları Adana kampüsü açıldı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- TÜRKİYE'nin 44 ilinde 64'ü kampüs olmak üzere toplam 106 okulda, aynı kalitede eğitim yaklaşımlarını uygulayan Uğur Okulları, 25 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirdiği Adana Kampüsü'nü öğrencilerle buluşturdu.

Okulda, 972 öğrenci kapasiteli kampüste STEM laboratuvarı, robotik laboratuvarı, bilişim laboratuvarı, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, görsel sanatlar ve müzik laboratuvarları, sınava hazırlık merkezi, kütüphane, 160 kişilik konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları bulunuyor.

Okulun açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Milletvekili Tamer Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyhan Çelik, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Adana kampüsü kurucuları, eğitim yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, okulun bayrağını her yerde gururla temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. Hüseyin Yücel, "Dile kolay, yarım asrı devirdik, 52'nci yılımıza ilerliyoruz. Eğitim bir hizmet işidir, hizmet işi de insanı sevmeden yapılmaz. Bu işi insanı severek, eğitimi bir gönül işi olarak görüp, gönülden yapıyoruz. Kaliteli eğitimi ülkemizin her köşesindeki çocuğa ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise, başarı geleneklerini Adana'da devam ettirecekleri söyledi. 41 derslikli kampüsün okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim vereceğini belirten Kulaberoğlu, şöyle konuştu: "Ülkemizin en önemli illerinden birinde, Adana'da, Uğur Okulları olarak ülkemizin eğitimine yaptığımız yatırımlara yenilerini eklemekten gurur ve heyecan duyuyoruz. Dünyada ekonomisi güçlü ülkeler arasında yer almak için katma değeri yüksek üretimler yapmalıyız. Biz, öğrencilerimizin dünya varlıklarını tüketen değil gelecekleri için üreten bireyler olmalarını hedefliyoruz. Türkiye'nin her noktasında olmak, gençlerimize hizmet etmek bizim en önemli görevimiz, bu uğurda çalışıyoruz" diye konuştu.

AKADEMİK DESTEK VE BAŞARI

Uğur Okulları'nın köklü bir geçmişe sahip ve global bir eğitim kurumu olduğunu, en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunun altını çizen Kulaberoğlu, şunları söyledi:

"51 yıllık sınavlara hazırlık deneyimimizi başarılı bir şekilde okullarımıza entegre ettik. Okullarımızda yer alan "Uğur Sınava Hazırlık Merkezi' ile öğrencilerin sınav başarısının artırılması, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlanması sağlanıyor. Online eğitim platformu metodbox ile öğrencilerin hedeflerine adım adım ilerlemeleri için akademik destek sağlanıyor. Bu yıl LGS'ye giren her 4 öğrencilerinden biri yüzde 5'lik dilimde yer alıyor. YKS'de ilk 1000'de 32 derece yaptık. 173 öğrencimizi tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine, 6 bin 54 öğrencimizi mühendislik fakültesine, 752 öğrencimizi hukuk fakültesine, 4 bin 238 öğrencimizi iktisadi idari bilimler fakültesine, 9 bin 738 öğrencimizi diğer fakültelere uğurladık."

YURT DIŞI EĞİTİMDE BAU GLOBAL PASAPORTU

Öğrencilerin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uğur Okulları bünyesinde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin İngilizce eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz BAU Global iletişim ağında yer alan, alan 9 üniversite ve 4 dil okulu başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar."

Uğur Okulları Adana Kampüsü Müdürü Adil Vahapoğlu ise kampüste 3 bin 200 metrekare kapalı, 5 bin 800 metrekare açık alan olduğunu belirterek, güçlü akademik kadroyla öğrencilere mükemmel bir eğitim hizmeti sunacaklarını belirtti. Vahapoğlu, "Okulumuzda eğitim, öğrencilerimizin başka hiçbir ek eğitim desteği almalarına ihtiyaç duymayacakları kalitede sürecek. Kampüsümüzde stem, robotik, bilişim, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, görsel sanatlar ve müzik laboratuvarları, uğur sınava hazırlık merkezi, kütüphane, 160 kişilik konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları bulunuyor. Bateri, ebru, bale, ahşap boyama, drama, resim, piyano, müzik atölyeleri gibi birçok sanat alanının yer aldığı Güzel Sanatlar Sokağı da kampüsümüzde öne çıkan alanlardan" diye konuştu.