Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Öğrencinin Cenazesi İzmir'e Getirildi

Ukrayna'da Öldürülen Öğrencinin Cenazesi İzmir'e Getirildi

1 saat önce

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen üniversite öğrencilerinden Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi İzmir'e getirildi.

Ukrayna'da Öldürülen Öğrencinin Cenazesi İzmir'e Getirildi, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen üniversite öğrencilerinden Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi İzmir'e getirildi.

THY'e ait tarifeli seferle İstanbul Atatürk Havalimanı'na, buradan da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen cenazeyi, baba Yurdal ile amca Mete Hüsünbeyi havalimanından teslim aldı.

Baba Hüsünbeyi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, canlarını kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Kızının cenazesini getirebilmek için hem Ukrayna hem de Türk makamlarının kendilerine yardımcı olduğunu belirten baba Hüsünbeyi, "İnsanların ölmesini istemiyorum. Kızım oraya gitmekten mutluydu." dedi.

Amca Mete Hüsünbeyi de yeğenlerinin bu yaşına kadar ailelerine hep güzellik ve gurur yaşattığını ifade etti.

Acılarının çok derin olduğunu vurgulayan amca Hüsünbeyi,"Zeynep'imiz, oldukça sorumluydu, yılbaşı günü, o olayın olduğu gün de arkadaşları eğlence düzenlemişti, 2 gün sonra sınavı olduğu için ders çalışmayı tercih ettiği için eve döndü." şeklinde konuştu.

Amca Hüsünbey, aynı evde yeğeniyle öldürülen arkadaşı Buket Yıldız'ın ailesine de başsağlığı diledi.

Kargo bölümünde cenaze arabasına konulan genç kızın cenazesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir semtindeki gasilhanesine götürüldü.

Cenazenin, 12 Ocak Cumartesi Karabağlar ilçesi Kavaklıpınar Camisi'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyi (22) 3 Ocak'ta yaşadıkları evde öldürülmüş halde bulunmuştu. İki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğü belirlenmiş, şüpheli Kurtköy Mezarlığı'nda saklandığı yerde yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:49 Kaynak: AA

Ukrayna, İzmir, Güncel
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