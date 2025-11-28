Zelenski\'ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti

Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumları, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin başdanışmanı ve Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak'ın dairesinde arama yaptı. Ülkenin iki ana kurumu olan Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzluk Savcılığı (SAP), aramaların mahkeme kararıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

İSTİFAYI ZELENSKİ DUYURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiyoperasyonun ardındanYermak'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Zelenskiy, resmi hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Yermak'ın istifasını sunduğunu doğrulayarak, kararı "spekülasyon ve söylentilerin önüne geçmek" amacıyla kabul ettiğini bildirdi.

Zelenski'nin en yakın çalışma arkadaşı olan Yermak aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşının son bulması için yapılan barış görüşmelerinde de Ukrayna tarafının baş müzakerecisi. Ancak son haftalarda ortaya çıkan büyük çaplı yolsuzluk skandalı, devlet başkanının çevresindeki bir dizi isim hakkındaki iddiaları gündeme getirdi.

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NABU ve SAP ekiplerinin evinde "usule uygun işlemler" yürüttüğünü, avukatlarının da aramaya eşlik ettiğini söyledi. "Tam iş birliği içindeyim" diyen Yermak, şüpheli durumda olmadığının altını çizdi. Yermak daha önce verdiği bir röportajda üzerindeki istifa baskısının "muazzam" olduğunu belirterek, "Dosya çok gürültülü. Bu nedenle siyasi etkiden uzak, bağımsız ve objektif bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor" demişti.

ZAMANLAMA İLGİNÇ

Aramaların, Zelenski ve ekibi için son derece hassas bir dönemde yapılması dikkat çekti. ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll'un hafta sonuna kadar Kiev'e gitmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı taslak barış planı kapsamında temasların hızlandığını gösteriyor. ABD'li yetkililerin gelecek hafta da Moskova'ya geçmesi bekleniyor.

Ukrayna'nın en önemli itirazlarından biri, Rusya'nın Donetsk bölgesinde Kiev'in hala kontrol ettiği toprakların devrini talep etmesi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, "Eğer çekilmezlerse bunu silah zoruyla sağlayacağız" dedi.

Yermak ise aramalardan birkaç saat önce The Atlantic'e verdiği röportajda, "Zelenski başkan olduğu sürece Ukrayna'nın toprak vermesini kimse beklemesin. Böyle bir anlaşmaya imza atmaz" diyerek Kiev'in tutumunu tekrarladı.

YOLSUZLUK SKANDALI BÜYÜYOR

Ukrayna'da bu ay gündemi saran yolsuzluk dosyası kapsamında soruşturmayı yürüten kurumlar, devletin en üst kademelerinde görev yapan bazı bürokratların enerji sektöründe dönen yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenine dahil olduğunu tespit etti. NABU ve SAP, devlet şirketlerinde rüşvet alma ve enerji kuruluşlarını etkileme girişimlerinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Bu durum Zelenski'nin kabinesindeki iki bakanın görevden alınmasına yol açtı. Yolsuzluk soruşurmasında ismi geçen Zelenski'nin eski iş ortağı Timur Mindich'in ise ülkeyi terk ettiği belirtildi. Mindich, Zelenski'nin oyunculuk kariyerinin başladığı Kvartal 95 stüdyosunun da eski ortaklarındandı.

AB'DEN KİEV'E UYARI

Ukrayna'daki üst düzey yolsuzluk iddiaları büyürken, Avrupa Birliği'nden Kiev'e uyarı geldi. AB Adalet Komiseri Michael McGrath, ABD merkezli Politico'ya verdiği röportajda, Ukrayna'nın AB'ye katılmak istiyorsa siyaset ve iş dünyasındaki yolsuzluk yapan isimleri yargılamak zorunda olduğunu söyledi.

Komiser, üye devletlerin, "toplumun en üst kesimlerinde suçla mücadelede etkili bir mekanizma oluşturduğunu kanıtlamayan" bir aday ülkenin AB'ye alınmasını desteklemeyeceğini vurguladı. Ukrayna'daki reform sürecinin "bir yolculuk" olduğunu dile getiren McGrath, Kiev'in yolsuzlukla mücadelede "elinden gelen çabayı gösterdiğine inandığını" belirterek, bu konuda yetkililerle düzenli temas halinde olduğunu kaydetti.