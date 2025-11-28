Zelenski'ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenski'ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti

Haberin Videosunu İzleyin
Zelenski\'ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti
28.11.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zelenski\'ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti
Haber Videosu

Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumları, Devlet Başkanı Zelenski'nin başdanışmanı ve Genelkurmay Başkanı Yermak'ın dairesinde arama gerçekleştirdi. Yermak operasyonunu ardından istifa etti. Bu istifa Zelenski'nin kendisine en yakın ismi de kaybetmesi anlamına geliyor

Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumları, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin başdanışmanı ve Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak'ın dairesinde arama yaptı. Ülkenin iki ana kurumu olan Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzluk Savcılığı (SAP), aramaların mahkeme kararıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

İSTİFAYI ZELENSKİ DUYURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiyoperasyonun ardındanYermak'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Zelenskiy, resmi hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Yermak'ın istifasını sunduğunu doğrulayarak, kararı "spekülasyon ve söylentilerin önüne geçmek" amacıyla kabul ettiğini bildirdi.

Zelenski'nin en yakın çalışma arkadaşı olan Yermak aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşının son bulması için yapılan barış görüşmelerinde de Ukrayna tarafının baş müzakerecisi. Ancak son haftalarda ortaya çıkan büyük çaplı yolsuzluk skandalı, devlet başkanının çevresindeki bir dizi isim hakkındaki iddiaları gündeme getirdi.

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NABU ve SAP ekiplerinin evinde "usule uygun işlemler" yürüttüğünü, avukatlarının da aramaya eşlik ettiğini söyledi. "Tam iş birliği içindeyim" diyen Yermak, şüpheli durumda olmadığının altını çizdi. Yermak daha önce verdiği bir röportajda üzerindeki istifa baskısının "muazzam" olduğunu belirterek, "Dosya çok gürültülü. Bu nedenle siyasi etkiden uzak, bağımsız ve objektif bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor" demişti.

ZAMANLAMA İLGİNÇ

Aramaların, Zelenski ve ekibi için son derece hassas bir dönemde yapılması dikkat çekti. ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll'un hafta sonuna kadar Kiev'e gitmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı taslak barış planı kapsamında temasların hızlandığını gösteriyor. ABD'li yetkililerin gelecek hafta da Moskova'ya geçmesi bekleniyor.

Ukrayna'nın en önemli itirazlarından biri, Rusya'nın Donetsk bölgesinde Kiev'in hala kontrol ettiği toprakların devrini talep etmesi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, "Eğer çekilmezlerse bunu silah zoruyla sağlayacağız" dedi.

Yermak ise aramalardan birkaç saat önce The Atlantic'e verdiği röportajda, "Zelenski başkan olduğu sürece Ukrayna'nın toprak vermesini kimse beklemesin. Böyle bir anlaşmaya imza atmaz" diyerek Kiev'in tutumunu tekrarladı.

YOLSUZLUK SKANDALI BÜYÜYOR

Ukrayna'da bu ay gündemi saran yolsuzluk dosyası kapsamında soruşturmayı yürüten kurumlar, devletin en üst kademelerinde görev yapan bazı bürokratların enerji sektöründe dönen yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenine dahil olduğunu tespit etti. NABU ve SAP, devlet şirketlerinde rüşvet alma ve enerji kuruluşlarını etkileme girişimlerinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Bu durum Zelenski'nin kabinesindeki iki bakanın görevden alınmasına yol açtı. Yolsuzluk soruşurmasında ismi geçen Zelenski'nin eski iş ortağı Timur Mindich'in ise ülkeyi terk ettiği belirtildi. Mindich, Zelenski'nin oyunculuk kariyerinin başladığı Kvartal 95 stüdyosunun da eski ortaklarındandı.

AB'DEN KİEV'E UYARI

Ukrayna'daki üst düzey yolsuzluk iddiaları büyürken, Avrupa Birliği'nden Kiev'e uyarı geldi. AB Adalet Komiseri Michael McGrath, ABD merkezli Politico'ya verdiği röportajda, Ukrayna'nın AB'ye katılmak istiyorsa siyaset ve iş dünyasındaki yolsuzluk yapan isimleri yargılamak zorunda olduğunu söyledi.

Komiser, üye devletlerin, "toplumun en üst kesimlerinde suçla mücadelede etkili bir mekanizma oluşturduğunu kanıtlamayan" bir aday ülkenin AB'ye alınmasını desteklemeyeceğini vurguladı. Ukrayna'daki reform sürecinin "bir yolculuk" olduğunu dile getiren McGrath, Kiev'in yolsuzlukla mücadelede "elinden gelen çabayı gösterdiğine inandığını" belirterek, bu konuda yetkililerle düzenli temas halinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenski'ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Keşke bizde de olsa özel yolsuzluk soruşturması yapan savcı ve kurum olsa ama bağımsız, Saray'dan başlayıp Meclis bakanlıklar il ilçe müdürlükleri, belediyeler emniyet askeriye aklınıza gelen her yerde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı Arda Güler Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Sıla ve İlker Kaleli’nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu
Trabzonspor’dan sponsor olmak isteyen Coca Cola’ya tokat gibi yanıt Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt
Aksaray’da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail’e gitmeyecek Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek
Şüpheli çanta paniği Fünye ile imha edildi Şüpheli çanta paniği! Fünye ile imha edildi
Okulda baygınlık geçiren öğrenci hayatını kaybetti Okulda baygınlık geçiren öğrenci hayatını kaybetti
Fenerbahçe’den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti Melis Sezen, cansız mankenle dans etti
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var 60 yıldır özenle korunuyor Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

20:05
Avcılar’da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
19:22
Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama
Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama
19:16
Muğla’da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
19:15
Papanın gittiği şehir karıştı Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Papanın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
19:03
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu
18:29
Düzce bu görüntüleri konuşuyor Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı
17:50
İrem Derici bildiğiniz gibi İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
17:39
Çin’deki AVM’de noel ağacı alev aldı
Çin'deki AVM'de noel ağacı alev aldı
17:37
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?
17:07
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu
17:02
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2025 20:55:47. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenski'ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.