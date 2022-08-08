75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya , Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince dün Rumelihisarı açıklarında denetlenen Malta bayraklı ve 185 metre boyundaki, 13 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı 'ndan geçişinin ardından Marmara Denizi 'ne açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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