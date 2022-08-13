Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemilerden biri varış yeri olan İtalya'ya ulaştı

Ukrayna'dan yola çıkan yaklaşık 13 bin ton mısır yüklü Malta bandıralı "Rojen" isimli gemi, varış yeri olan İtalya'nın Ravenna Limanı'na ulaştı.

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü ilk gemiler, varış limanlarına ulaşmaya başladı.

Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan 5 Ağustos'ta hareket eden Malta bandıralı gemi, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle biraz gecikmeli olarak gece geç saatlerde İtalya'nın Adriyatik Denizi kıyısındaki Ravenna Limanı'na ulaştı.

Geminin limana yanaşmasının ardından İtalya Gümrük Ajansının Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, geminin getirdiği mısırda herhangi bir kimyasal tehdit ya da radyasyon olup olmadığını anlamak için kargo bölümündeki mısırdan bazı örnekler aldı. Örneklere yapılacak test sonuçlarının ardından gemideki yükün boşaltılacağı öğrenildi.

Gemide, çoğu hayvan yemi olarak kullanılmak üzere, yaklaşık 13 bin ton mısır bulunduğu kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, geminin yükünü boşaltma işi 16 Ağustos'a kadar sürecek.

Bu arada söz konusu gemi, tahıl koridoru anlaşmasından sonra İtalya'ya ulaşan ilk gemi oldu.

İtalya'ya ilerleyen günlerde Ukrayna'dan soya fasulyesi ve ham ayçicek yağı taşıyan başka gemilerin de ulaşması bekleniyor.