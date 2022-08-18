Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli - Son Dakika
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Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli

18.08.2022 20:58

Lviv şehrinde Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin canlandırılması mesajı vererek "Arabulucu rolü oynamaya hazırız" dedi. Zelenskiy ise Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmeden barış müzakerelerinin başlatılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ukrayna Lviv kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna lideri Zelenskiy, düzenlenen üçlü basın toplantısında bir araya geldi.

ERDOĞAN'DAN BARIŞ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Zelenskiy, "Özellikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekledikleri için Sayın Guterres ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." dedi. Rusya'yı ülkesine saldırdığı için bir terör girişiminde bulunmakla suçlayan Zelenskiy, Erdoğan ile Guterres'in Ukrayna'da bulunmasının bu ülkede uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Zelenskiy, "Özellikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekledikleri için Sayın Guterres ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." dedi. Rusya'yı ülkesine saldırdığı için bir terör girişiminde bulunmakla suçlayan Zelenskiy, Erdoğan ile Guterres'in Ukrayna'da bulunmasının bu ülkede uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

"RUSYA'NIN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARI TERK ETMESİ GEREKİYOR"

Rusya ile Ukrayna arasında bir barış diyaloğu olasılığı konusuna da değinen Zelenskiy, Rusya'ya güvenmediklerini, Rusya'nın her gün Ukrayna şehirlerine saldırı düzenlemeye devam ettiğini ifade ederek, "Barış görüşmelerinin başlaması için Rusya'nın önce işgal ettiği toprakları terk etmesi gerekiyor. Sonrasında bakarız." dedi.

TAHIL KORİDORU

Üçlü görüşmede Ukrayna tahıl ihracatını ele aldıkları bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Tahıl koridoru anlaşması küresel gıda krizinin önlenmesi açısından çok önemli." dedi. Küresel gıda güvenliğin sağlanması için tahıl koridoru kapsamında varılan anlaşmanın sorunsuz yürütülmesi ve tahıl ihracatının artırılması için taraflar olarak ortak çalışmalara devam edileceğini aktaran Zelenskiy, "Bizim ülkemiz gıda garantörü olmak için her zaman hazır." diye konuştu.

Rus güçlerini, kontrol sağladıkları Ukrayna topraklarından tahıl çalmakla suçlayan Zelenskiy, tarafları Rusya'nın bu izinsiz eylemine tepki göstermeye çağırdı.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ

Görüşmede, Zaporijya Nükleer Santrali konusundaki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, Rusya'yı söz konusu santrale yönelik şantaj girişimleri düzenlemekle suçladı.

Nükleer güvenliğin tüm dünya için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Rusya herhangi bir koşul koymadan Zaporijya Nükleer Santrali'nden askeri birlikleri derhal çekmelidir. Aynı zamanda tüm saldırılara ve provokasyonlara son vermelidir." dedi.

UKRAYNALI ESİRLERE RUSLARIN MUAMELESİ

Rus güçlerinin Ukraynalı esir askerlere karşı insan hakları ihlalinde bulunduğunu savunan Zelenskiy, 29 Temmuz'da Donbas'ta Rus askerlerin kontrol ettiği bölgede Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini Rusların bombaladığını anımsattı. Zelenskiy, Guterres ile bu konuyu soruşturacak BM ekibinin olay yerine gönderilmesi konusunda anlaştıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-Ukrayna arasındaki iş birliği konularını etraflıca ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, özelikle bu savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşası üzerine konuştuk. Bu bağlamda özelikle Harkiv şehri ve Harkiv bölgesindeki imar çalışmalarını himayesine aldığı için Türkiye'ye özelikle teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bugün, Türkiye ile Ukrayna altyapı bakanlıkları arasında Ukrayna'nın yeniden imarı konusunu içeren bir muhtıranın imzalandığını ifade eden Zelenskiy, "Amaçlarımızın hayata geçirilmesi, hem Ukrayna'yı hem Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü yapar." dedi.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli - Son Dakika

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