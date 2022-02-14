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UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ - Son Dakika

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ

14.02.2022 17:17

ADANA'da oluşturulan Ukrayna-Türkiye Dostluk ve Hatıra Ormanı'nın açılışına katılan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile Ukrayna arasındaki durumun, Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözüleceğine inandıklarını belirterek, "Bu durumun barışçıl şekilde çözülmesini bekliyoruz.

ADANA'da oluşturulan Ukrayna- Türkiye Dostluk ve Hatıra Ormanı'nın açılışına katılan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile Ukrayna arasındaki durumun, Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözüleceğine inandıklarını belirterek, "Bu durumun barışçıl şekilde çözülmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki Rusya, sağlıklı düşünerek bu durumu bitirir" dedi.

Adana'da geçen yıl temmuz ayında Sarıçam ilçesi Gökbuket köyünde orman yangını olan alana Ukrayna-Türkiye Dostluk ve Hatıra Ormanı oluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü, Ukrayna Hayat Vakfı, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) iş birliğinde küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması ve yanan orman alanlarının yeniden tesis edilmesi amacıyla 67 dekar alana 10 bin fidan dikildi. Hatıra ormanının açılışına Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, OGEM-VAK Genel Müdürü Mustafa Akkız, Hayat Vakfı Başkanı Guyana Yüksel'in yanı sıra Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar katıldı. Etkinlikte, Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği ile Akdeniz Ukrayna Derneği'nin yöresel şarkılar eşliğindeki gösterisinin ardından 10 bin fidan dikildi.

'GEREKİRSE SAVUNMAYA HAZIRIZ'

Etkinliğin ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki duruma dair açıklama yapan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Aslında savaş 8 yıldır devam ediyor ve bizim vatandaşlarımız bunu hissediyorlar. Çünkü 15 bin askerimiz hayatlarını verdi bu savaşta. Şimdi bu gerginlik artıyor tabi çünkü Rusya askerlerini ve mühimmatını sınırlarda biriktiriyor. Biz bu durumun barışçıl bir şekilde çözülmesini bekliyoruz ama gerekirse savunmaya da hazırız. Umuyoruz ki Rusya, sağlıklı düşünerek savaşı başlatmadan bu durumu bitirir. Bu durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda, Türkiye'nin ara buluculuğuyla bu durumu çözebiliriz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretiyle ilgili de konuşan Vasyl Bodnar, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek düzeyde bir destek gösterdi. İmzalanan anlaşmalar bizim ne kadar ciddi ve ne kadar güçlü stratejik partnerler olduğumuzu da gösterdi. Bu nedenle Türkiye hükümeti ve halkının desteğini ve dayanışmasını görüyoruz. Asıl düşmanın kim olduğunu da biliyoruz. Bu desteğe büyük önem ve değer veriyoruz ve ara buluculuk yöntemiyle bu krizin çözülmesini umuyoruz. Rusya ile Batı arasındaki bir krizin olduğu yönündeki söylentilere de kulak asmamak lazım. Çünkü aslında bu Rusya ile Ukrayna arasındaki bir kriz ve Rusya'nın Ukrayna'ya doğru saldırganlığıdır." (DHA)

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ

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Ukrayna, Ankara, Adana, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR: TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞUYLA BU DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ - Son Dakika
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