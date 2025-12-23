Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu
23.12.2025 13:12  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu
Haber Videosu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'i 650'den fazla İHA ve 30'dan fazla füzeyle vurduğunu duyurdu. Rusya'nın saldırılarında 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya- Ukrayna savaşı üzerinden geçen 4 yıl ve devam eden ateşkes görüşmelerine rağmen sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinden bu yana Ukrayna'ya 650'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 30'dan fazla füzeyle geniş çaplı saldırı düzenlediğini, enerji sektörünü ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti.

Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu

Saldırılarda biri çocuk olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Zeleneksiy, "Kiev bölgesinde 1 kadın Rus insansız hava aracı tarafından öldürüldü. Khmelnytskyi bölgesinde 1 kişinin öldüğü açıklandı. Jitomir bölgesinde ise Rus insansız hava aracının bir konuta isabet etmesi sonucu 4 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya'nın en az 13 bölgeye saldırdığını, çok sayıda insansız hava aracı ve füzenin düşürüldüğünü aktardı.

Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu

"MÜZAKERELERİN TAM ORTASINDA GERÇEKLEŞEN BİR SALDIRI"

Zelenskiy, "Bu Rus saldırısı, Rusya'nın öncelikleri hakkında son derece net bir sinyal veriyor. İnsanların sadece aileleriyle, evlerinde ve güvende olmak istediği Noel öncesinde bir saldırı. Bu savaşı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerin tam ortasında gerçekleştirilen bir saldırı. Putin hala öldürmeyi bırakması gerektiğini kabul edemiyor. Bu da dünyanın Rusya'ya yeterince baskı yapmadığı anlamına geliyor. Şimdi harekete geçme zamanı.

Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu

"UKRAYNA'YA YARDIM EDEN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Rusya, barışa ve güvence altına alınmış güvenliğe doğru yönlendirilmelidir. Ukrayna'nın her gün, hafta içi ve tatillerde insan hayatını savunduğunu hatırlamalıyız. Ukrayna için hava savunması, silah tedariki için fon sağlanması ve enerji ekipmanı temini, hafta sonları da durmayan süreçlerdir. Nihayetinde barışı sağlamak için hayatı korumaya olan bağlılığımızı sürdürmeliyiz. Ukrayna'ya yardım eden herkese teşekkürler.

UKRAYNA GENELİNDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Bugün sessiz kalmayacak ve Rusya'yı yaptıklarından dolayı kınayacak her lidere ve her politikacıya teşekkürler" ifadelerini kullandı. Rusya'nın geniş çaplı saldırı sonucu Ukrayna genelinde elektrik kesintileri yaşandı.

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Enerji, Çocuk, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Benim arazim“ dedi, 50 köye giden yolu kestirdi "Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: SDG, 10 Mart mutabakatına uyarsa tehdit olmaktan çıkar AK Parti Sözcüsü Çelik: SDG, 10 Mart mutabakatına uyarsa tehdit olmaktan çıkar
İstanbul’un yanı başına açılacak Türkiye’nin en uzun kaydırağında sona gelindi İstanbul'un yanı başına açılacak! Türkiye'nin en uzun kaydırağında sona gelindi
Dünyada ilk olacak PSG’den Luis Enrique’ye tarihi sözleşme Dünyada ilk olacak! PSG'den Luis Enrique'ye tarihi sözleşme
Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor
Gurbetçi vatandaştan Hollanda’daki sağlık sistemine eleştiri Gurbetçi vatandaştan Hollanda'daki sağlık sistemine eleştiri
Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı da soyuldu, tabakları çalıp internetten satmaya kalktılar Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı da soyuldu, tabakları çalıp internetten satmaya kalktılar
14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu Karar verildi 14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi
Salih Özcan harekete geçti Ocak ayında Süper Lig’e gelmesi an meselesi Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

14:16
Son dönemece girildi: İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Son dönemece girildi: İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
14:03
Aşiret lideri, Ankara’nın göbeğinde oğlunu vurdu
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu
13:54
Taraftarlar şokta Fenerbahçe’de yıldız ismin transferi durdu
Taraftarlar şokta! Fenerbahçe'de yıldız ismin transferi durdu
13:45
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti
13:24
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü’nün ifadesi ortaya çıktı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı
12:09
DEM heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık
DEM heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık
12:07
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini Yılbaşı ihtimali daha da arttı
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı
12:06
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı ’’Çocuk senden değil’’ dedi
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı ''Çocuk senden değil'' dedi
11:34
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
11:31
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
10:11
Trafikte yeni dönem Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 14:45:29. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.