Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor - Son Dakika

Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor

25.03.2021 11:21
Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor, System.String[]

UKRAYNALI emekli Natalia Bodzyh (60) ile ekonomist kızı Olga Bodzyh (30), çıktıkları Likya Yolu yürüyüşünde Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

UKRAYNALI emekli Natalia Bodzyh (60) ile ekonomist kızı Olga Bodzyh (30), çıktıkları Likya Yolu yürüyüşünde Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Olga Bodzyh, "Türkiye çok güzel bir ülke. Likya Yolu dünyanın en güzel yürüyüş yollarından biri. Bu mevsim yürüyüş için çok ideal" dedi.

Ukrayna'nın Kharkov şehrinden uçakla 10 Mart'ta Antalya'ya gelen Natalia Bodzyh ile kızı Olga Bodzyh, otobüsle Muğla'nın Fethiye ilçesine geçti. Anne ve kızı 11 Mart günü Fethiye'den Likya Yolu'nda yürümeye başladı. Natalia Bodzyh ve Olga Bodzyh, yürüyüşlerinin 13'üncü gününde Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı. Likya Yolu'nun tamamını yürüyecek anne ve kızı, yürüyüşlerini 16 Nisan tarihinde Antalya'da bitirerek, tekrar uçakla Ukrayna'nın Kharkov şehrine dönecek.

'ANNEM ANLATTIKLARIMDAN, LARDAN ÇOK ETKİLENDİ'Olga Bodzyh, "Geçen yıl ilk kez Türkiye'ye erkek arkadaşımla geldim. Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayarak, Likya Yolu'nun tamamını yürüdüm. Likya Yolu'ndaki tarih, doğa, deniz, yol boyunca karşılaştığımız, tanışlığımız Türk insanı beni çok etkiledi. Çektiğim fotoğrafları anneme gösterdim. Likya Yolu'nda karşılaştığım güzellikleri, Türk insanının konukseverliğini, candanlığını anlattım. Annem anlattıklarımdan, gösterdiğim fotoğraflardan çok etkilendi. Birlikte bu yıl tekrar Likya Yolu'nda yürümeye karar verdik. İkinci kez Likya Yolu'nda annem için yürüyorum. Anneme yolu gösteriyorum, tanıtıyorum" dedi.'TOPLAM 450 KİLOMETRE YOL YÜRÜMÜŞ OLACAĞIZ'

Günde 15- 25 kilometre arası yol yürüdüklerini aktaran Olga Bodzyh, "Son üç gündür hava koşulları bizi biraz zorladı. Geceleri çadırda geçiriyoruz. Geçen yıl erkek arkadaşımla yaptığım yürüyüşte hiçbir sorun yaşamamıştık. Bu yıl da şu ana kadar her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamadık. Türkiye çok güzel bir ülke. Likya Yolu dünyanın en güzel yürüyüş yollarından biri. Bu mevsim yürüyüş için çok ideal. Toplam 450 kilometre yol yürümüş olacağız. 16 Nisan günü Antalya'da yürüyüşümüzü tamamlayarak, aynı gün Ukrayna'ya döneceğiz. Ama yine arkadaşlarımızla, dostlarımızla Likya Yolu'nda yürümeye geleceğiz" diye konuştu.


Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor
Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor
Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor
Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor

Likya Yolu, Antalya, Ukrayna, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor         
10:53
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor         
10:20
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum         
10:17
Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek         
09:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya!         
09:31
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız         
07:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 11:54:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei