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İhale için geri sayım! Ankara-Çorum arası 1,5 saate inecek - Son Dakika

İhale için geri sayım! Ankara-Çorum arası 1,5 saate inecek

Türkiye demiryolu taşımacılığında yatırımlarını hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki yıl ihaleye çıkacak olan Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçmesiyle Ankara-Çorum arasındaki yol süresi de bir hayli azalacak. Projenin hizmete girmesiyle normalde 4 saat olan yolculuk 1,5 saate inecek.

İhale için geri sayım! Ankara-Çorum arası 1,5 saate inecek
17.11.2023 11:58  - Güncelleme: 12:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Delice- Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin (YHT) 2024 yılında ihale edileceğini söyledi. Dev projenin hizmete girmesiyle Ankara-Çorum arası 1,5 saate inecek.

Uraloğlu, Çorum- İskilip Devlet Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, istihdam ve katma değer üreten projelere, Türkiye Yüzyılı'nda hızla devam ettiklerini söyledi. Ülkenin kaynaklarını en doğru yatırım hamleleriyle değerlendirerek, kaliteli ulaşım hizmetleri sunmaya çalıştıklarını belirten Uraloğlu, Türkiye'de bölünmüş yol ağının 6 bin 101 kilometreden 29 bin 283 kilometreye, 1714 kilometre olan otoyol ağının da 3 bin 722 kilometreye yükseldiğini aktardı.

Dev proje için ihaleye çıkılıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate inecek

"ANKARA-ÇORUM ARASI 1,5 SAATE İNECEK"

Çorum'un, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarında merkez konumunda bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Delice-Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında yaparak, çalışmalara başlıyoruz inşallah. 120 kilometre uzunluğundaki Delice-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu'muzu tamamladığımızda, 250 km/saat tasarım hızına sahip Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu'muz ile entegre olacak. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattımızda hızlı tren seferleri düzenleyeceğiz. Hattımızın devreye girmesi ile birlikte 240 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında yaklaşık 3,5-4 saat süren ulaşım süresi, 1,5 saatten daha kısa sürecek." diye konuştu.

Dev proje için ihaleye çıkılıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate inecek

"ALTERNATİF YOL OLARAK OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Çorum'a Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir yatırım kazandırdıklarının altını çizen Uraloğlu, Çorum-İskilip Devlet Yolu'nun 17,4 kilometre bölünmüş yol, 36,6 kilometre tek yol olmak üzere 51 kilometreden oluştuğunu aktardı.

Uraloğlu, "Yolumuz; Çorum-Ankara Devlet Yolu'nu İskilip- Tosya bağlantısı ile TETEK güzergahına, İskilip-Bayat bağlantısı ile de Kastamonu-Çankırı-Kırıkkale Devlet Yolu'na bağlıyor. Bu güzergah, Delice-Kırıkkale-Ankara yönünde trafik yoğunluğu olduğu dönemlerde Orta ve Doğu Karadeniz'den Ankara yönüne alternatif yol olarak kullanılması bakımından oldukça önemlidir." şeklinde konuştu.

Dev proje için ihaleye çıkılıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate inecek

"ÜLKEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yolun, medeniyetin izini süren önemli bir unsur olduğunun altını çizen Uraloğlu, "İnsanların hayal gücünü ve keşif arzusunu besleyen birer hikayenin taşıyıcısıdır. Her bir kilometre, geçmişin anılarını ve geleceğin umutlarını barındırır. Bu nedenle, yolların izlediği güzergahlar, insanlığın medeniyet yolculuğunda yazılmış bir destan gibidir. Bu destanı yazmaya devam eden medeniyetin timsali yollarımız, ulaşıma damga vuracak projelerimizle, Türkiye Yüzyılı'nda daha çok parlayacak. Ülkemize ve Çorum'a hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İhale için geri sayım! Ankara-Çorum arası 1,5 saate inecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhale için geri sayım! Ankara-Çorum arası 1,5 saate inecek - Son Dakika
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