Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2023 yılında 17 bin 500 kilometrelik bir... - Son Dakika
Son Dakika Genel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: '2023 yılında 17 bin 500 kilometrelik bir... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2023 yılında 17 bin 500 kilometrelik bir...

25 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2023 yılında 17 bin 500 kilometrelik bir demiryolu hattına kavuşmuş olacağız" "Bu yıl içerisinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı da yine faaliyete sokmuş olacağız" "T26 tüneli sona erdiğinde Ankara -İstanbul YHT hattında 14...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2023 yılında 17 bin 500 kilometrelik bir demiryolu hattına kavuşmuş olacağız"

"Bu yıl içerisinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı da yine faaliyete sokmuş olacağız"

"T26 tüneli sona erdiğinde Ankara - İstanbul YHT hattında 14 dakikalık bir kısalma olacak"

"2023'de demir yolunun payını yüzde 4, yük taşımacılığı yüzde 10'lara çıkarmak"

"YHT trafik sıkışıklığını azaltıyor, enerjide tasarrufta ve yakıtta müthiş bir kazanımlar sağlanıyor"

"YHT hattının geçtiği illerde ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük değişimlere neden oldu"

BİLECİK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılına kadar hedefledikleri 5 bin 500 kilometre YHT hattını tamamlayarak, toplamda 17 bin 500 kilometrelik bir demiryolu hattına kavuşmayı planladıklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Bilecik ile Bozüyük ilçesi arasında yer alan Kurtköy'de yapımı devam eden ve geçtiğimiz günlerde göçük yaşanan T26 tünel çalışmasını yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, göçüğün meydana geldiği alanda yetkililerden bilgi alarak, daha sonra 6 bin 800 metre uzunluğundaki T26 tüneli içine girerek, incelemeler yapan Karaismailoğlu, burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Bozüyük Bilecik arasındaki T26 diye isimlendirdiğimiz tünel içerisindeyiz. Bakanlığımız olarak, Sağlık Bakanının tavsiyesi doğrultusunda bütün tedbirlerimizi aldık ve bu doğrultuda şantiyelerimizi yeniledik. Bu şekilde ülke genelinde binin üzerinde şantiyede bütün çalışmalarımız devam ediyor. İçinde bulunduğumuz T26 tüneli 6 bin 800 metre uzunluğunda olup aç kapa yapılarıyla dahil ve giriş çıkış yapılarıyla beraber 8 bin 100 metrelik bir mesafede çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"T26 tüneli sona erdiğinde Ankara -İstanbul YHT hattında 14 dakikalık bir kısalma olacak"

Bakan Karaismailoğlu, T26 tüneli sona erdiğinde Ankara -İstanbul YHT hattında 14 dakikalık bir kısalma olacağını anlatarak, "Ankara- İstanbul arasında çalışmalarımızın tüm hızıyla devam ediyor. Bu Covit-19 salgını sonrası bütün tedbirlerini alarak özveriyle bütün işçilerimiz arkadaşlarımız emekçi arkadaşlarımız çalışmalarına devam etmektedirler" dedi.

"Bu yıl içerisinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı da yine faaliyete sokmuş olacağız"

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demir yollarında çok büyük bir devrim yaşadıklarını belirterek, "Geçen hafta Samsun ile Sivas arasında 400 kilometrelik hattımızı tamamen yeniledik. 1930 yılında yapılmış bir hattı raylarını tamamen söktük elektrikli sinyalli hale getirdik ve işletmeye aldık. Yine Ankara-Sivas arasında çok hummalı bir çalışma var. İnşallah bu yıl içerisinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı da yine faaliyete sokmuş olacağız. Şuan bin 200 kilometrelik bir YHT hattımız devam ediyor. Çalışmaları hedefimiz 2023 yılında 5 bin 500 kilometreye etabı bitirmek. Böylece 17 bin 500 kilometrelik bir demiryolu hattına kavuşmuş olacağız. Demir yolu hatlarının bittiğinde ve işletmeye alındığında çevresindeki diğer ulaşım hatlarına trafik sıkışıklığını azaltıyor ve bunun yanında enerjide tasarrufta ve yakıtta müthiş bir kazanımlar sağlanıyor" dedi.

"2023'de demir yolunun payını yüzde 4, yük taşımacılığı yüzde 10'lara çıkarmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son olarak YHT hattının geçtiği illerde ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük değişimlere neden olduğunu anlatarak, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Marmaray gibi Dünya üzerinde çok büyük projeleri tamamlamış olduk. Bütün hedefimiz 2023 itibariyle yine yolcu taşımacılığında demir yolunun payını yüzde 4, yük taşımacılığı yüzde 10'lara çıkarmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 2023 yılında 17 bin 500 kilometrelik bir...

Adil Karaismailoğlu, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:07 Kaynak: İHA


Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı         
21:16
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek         
21:15
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum         
20:57
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı         
20:52
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok         
20:45
Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü         
20:08
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor         
19:30
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var         
19:28
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız         
19:20
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti         
19:04
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu         
19:03
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü         
18:35
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı         
18:34
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu         
18:10
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş         
18:06
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi         
17:56
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı         
17:53
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler         
17:42
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu         
17:37
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı         
17:11
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor         
17:08
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor         
17:06
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti         
17:01
Deniz girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi Deniz girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi         
16:58
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı         
16:35
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi         
16:35
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi         
16:30
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor         
16:30
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 21:33:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2023 yılında 17 bin 500 kilometrelik bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]