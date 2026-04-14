Ülke ayakta! Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın

14.04.2026 11:23
Çin’in Shenzhen kentinde elektrikli araç üreticisi BYD’ye ait bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı olayda bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, üretime etkisinin daha sonra netleşmesi bekleniyor.

Çin’in Shenzhen kentinde elektrikli araç üreticisi BYD’ye ait bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde fabrikanın bir bölümünden yoğun duman yükseldiği ve alevlerin kısa sürede büyüdüğü görüldü.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Görgü tanıklarının paylaştığı videolarda, fabrikanın üretim alanına yakın bir noktada başlayan yangının hızla yayıldığı dikkat çekti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları başlatıldı.

İlk bilgilere göre olayda can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

BYD: DEV ÜRETİM GÜCÜNE SAHİP

Shenzhen merkezli BYD, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olarak biliniyor ve küresel pazarda hızla büyümeye devam ediyor.

Şirketin Çin genelinde çok sayıda üretim tesisi bulunurken, Shenzhen’deki fabrikalar da kritik üretim merkezleri arasında yer alıyor.

BENZER OLAYLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Son yıllarda Çin’de elektrikli araç sektöründe zaman zaman yangın vakaları gündeme gelirken, bazı showroom ve araç yangınlarının farklı teknik nedenlerden kaynaklandığı açıklanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililerin yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi. Olayın üretim sürecine etkisinin ise yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı
Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı! Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
10:16
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
