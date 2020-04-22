Ülkelerinde karantinadan sıkılanlar İsveç'e gidiyor - Son Dakika
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Ülkelerinde karantinadan sıkılanlar İsveç'e gidiyor

6 saat önce

Dünyada korona virüs salgınına karşı sıkı tedbirler uygulanırken İsveç'te normal hayat devam ediyor.

Ülkelerinde karantinadan sıkılanlar İsveç'e gidiyor, System.String[]

Dünyada korona virüs salgınına karşı sıkı tedbirler uygulanırken İsveç'te normal hayat devam ediyor. Ülkelerindeki karantinadan sıkılanlar ise bunu fırsat bilip İsveç'e akın etmeye başladı.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülkeler kendi eylem planlarını uygularken, İsveç salgın ile mücadelede "İsveç Modeli" adını verdiği bir plan uyguluyor. Birçok ülkede korona virüsü salgınından dolayı kapalı olan işletmeler İsveç'te açık bulunuyor. Bunu fırsat bilenler ise İsveç'e giderek kuaför ve restoranlara gidiyor, alışveriş yapıp parti düzenliyor. 15 Mayıs'a kadar İsveç'e giriş yasağı olmasına rağmen bu yasak AB ülkeleri, İngiltere, Norveç, İzlanda ve İsviçre'yi kapsamıyor.


Avrupa Birliği ülkesi Romanya'dan İsveç'e gelen Razvan ve Valentina Enescu çifti, kendi ülkelerindeki karantinadan sıkılıp İsveç'e geldiklerini belirtti. Razvan Enenscu, "Romanya'daki sıkı karantina yüzünden Stockholm'e geldik. Çünkü burada özgürüz, dışarı çıkıp alışveriş yapabiliyoruz. Geldiğimiz gün Bükreş'te üç uçuş vardı, biz Stockholm'ü seçtik .Çok da iyi yapmışız" ifadelerini kullandı.


İsveç'te korona virüs nedeniyle bin 765 kişi hayatını kaybederken ülkede halihazırda 15 bin 322 vaka bulunuyor.


İsveç'te korona virüs salgınına karşı herhangi bir yasak uygulanmazken, alışveriş merkezleri, restoranlar ve kafeler açık tutuluyor. İsveç'te bulunan hastanelerde ise sağlık personeli haricinde hiç kimse maske takmazken, restoran ve kafelerde insanların sorumluluk alarak sosyal mesafe kurallarına uyması ve dikkatli olmaları isteniyor. - STOCKHOLM

Çin Halk Cumhuriyeti, Hayat Devam Ediyor, Stockholm, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:29 Kaynak: İHA

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