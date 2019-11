Uluslararası af örgütü iran'da ölenlerin sayısı 100'den fazla

Uluslararası Af Örgütü İran'da ölenlerin sayısı 100'den fazla

İran, (DHA)- Uluslararası Af Örgütü (AI), İran'da 15 Kasım'da başlayan akaryakıt zammı protestolarında 21 şehirde 106 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. İran resmi makamları ise ölü sayısının 12 olduğunu ve bunlardan 4'ünün güvenlik görevlisi olduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, İran'da yaşanan akaryakıt zammı protestolarıyla ilgili bir rapor yayımladı. Raporda, İran resmi makamlarının aksine ölü sayısının en az 106 olduğu iddia edildi. UAÖ, raporu görgü tanıklarının ifadesine ve insan hakları aktivistlerinden alınan bilgilere dayandırdı. Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma Direktörü Philip Luther, 'Yetkililer bu acımasız ve ölümcül müdahaleleri derhal sonlandırmalı, insan yaşamına saygı göstermelidir' dedi.

İNTERNET KESİNTİLERİ

İran'da protesto gösterilerinin başlamasından 1 gün sonra internet kesintileri başladı. Uluslararası internet erişim kısıtlamalarını gözlemleyen sivil toplum kuruluşu NetBlocks, İran'da protestoların bu yana internet erişimleri sıradan seviyelerin yüzde 4'üne düşürüldüğünü açıkladı. Ulusal internet ve telekomünikasyon karartmaları devam ederken bazı kullanıcılar sanal özel ağlar (VPN) ve diğer yollarla internete erişebiliyor. Uluslararası Af Örgütü ise raporunda, 'İnternet üzerinden iletişimi kesmek ifade özgürlüğüne sistematik bir saldırıdır ve yetkililerin saklayacak bir şeyleri olduğunu göstermektedir. İranlı yetkililer, insanların bilgi paylaşmalarını ve fikirlerini özgürce ifade etmelerini sağlamak için internete ve sosyal medyaya erişim üzerindeki tüm kısıtlamaları derhal kaldırmalıdır' denildi.

RUHANİ İRAN HALKI, DÜŞMANIN DEĞİRMENİNE SU TAŞIMASINA İZİN VERMEDİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre Ruhani, protestoların arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu öne sürerek, 'Son iki yıl içerisinde İran'a azamı baskı uygulayarak İran halkının hükümete karşı sokaklara inmesine çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar. İran milleti her zaman hükümetle birlik ve dayanışma içinde olduğunu göstermiştir. Bizim de her zaman halkın görüş ve düşüncelerini dinlememiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.