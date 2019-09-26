Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu başladı.



Erzincan tarihi ve kültürünün ele alındığı Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu 12 ülke ve 60 farklı üniversiteden 250 akademisyenin katılımı ile başladı. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyum Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Erzincan'ın kültürüyle ilgili konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Erzincan çok geniş bir kültüre sahiptir. Erzincan kadim bir şehirdir. Erzincan gerçekten manevi anlamda bir kültürel ağı barındırır içerisinde, şöyle ki coğrafyacıların bir tespiti vardır. Dağların yeryüzündeki görüntüsünün yanında bir de kökleri vardır. Yani Erzincan görünenin dışında yedi kat daha kültürel bir mirasa sahiptir. Dünya tarihinde de hem Türkiye'nin hem de Erzincan kültürünün değeri büyüktür" dedi.



"Tarih insanoğlunun belge romanıdır"



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise, "İnsanlık, tarih boyunca hayatını geçmiş üzerinden anlamlandırmakta, geçmişteki eğilimlerin analizini yaparak gelecek hakkında doğru veya doğruya yakın tahminlerde bulunmaktadır. Tarih; hakkında oldukça fazla tanım yapılan, ne olduğuna veya ne olmadığına dair fikirler beyan edilen, tartışmalar yapılan, üzerinde çokça kafa yorulan, öznesi de nesnesi de insan olan bir disiplindir. Tarih, " şu olay ne zaman olmuştur?" sorusundan daha ötedir. İnsanoğlunun belge romanıdır tarih. Bizlerin hafızasıdır, bilgiye giden yoldur tarih. Tarih; çevreye ibret gözüyle bakarak günümüze ve geleceğe hazırlıklı olmaktır. Çünkü bugün dünün sonucudur. İşte tarih, geçmişi, magazine indirgemek değil, bilakis onu referans bir kaynağa dönüştürmektir. Tarih, kişiyi tecrübeli ve tedbirli kılarken aynı zamanda onu, analitik düşünmeye sevk eder. Erbabına ise keskin ve kibar bir zeka katar" diye konuştu.



"Erzincan ulaşım yollarının kesiştiği bir kavşaktır"



Erzincan'ın jeopolitik konumundan dolayı ticaret şehri olduğunu belirten Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da, "Erzincan, jeopolitik konumu dolayısıyla her dönem doğu-batı istikametinde ulaşım yollarının kesiştiği önemli bir kavşakta yer almıştır. Erzincan, bu sayede önemli bir ticaret merkezi olmuş ve stratejik bir merkez haline gelmiştir. Bu özelliği ile Erzincan; Mengücek, Selçuklu, Eratna, Akkoyunlu, Karakoyonlu ve Safevi gibi pek çok beylik ve devletin hakimiyet kurmaya çalıştıkları bir yer olmuştur. I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde gelişen olaylarla birlikte Rus işgaline uğrayan Erzincan, bu dönemde Türk siyasi tarihinde dönüm noktası olmuştur" ifadelerini kullandı.



"Erzincan'ın tarihi kültürleri ortaya çıkacak"



AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise, "Bu sempozyumla birlikte Erzincan'ımızın tarihi kültürleri ortaya çıkacaktır. İnanıyorum ki bu tür etkinlikler hem şehrimize hem de ülkemize bir katma değer sağlayacaktır. Erzincan kadim bir şehirdir. Dolayısıyla Erzincan'daki güzellikler tarihsel yaşanmışlıklar bizim kültürel kimliğimiz ortaya çıkarmaktadır. Geçmişte atalarımızın bu topraklar üzerinde can verdiklerini biliyoruz. Bundan dolayı tüm şehitlerimizin de ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.



"Erzincan birçok medeniyete ev sahipliği yaptı"



İklimi sert insanı mert olan Erzincan'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman'da, "Erzincan'ımızın tarihini tanıtmayı amaçlayan bu sempozyuma iştirakinizden dolayı sizlere en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sınırlar ötesinden ve ülkemizin değişik yörelerinden gelerek, bilgi ve birikimini bizlerle paylaşma nezaketi ve kadirşinaslığı gösteren siz değerli hocalarıma minnettarlığımı iletmek isterim. Hülasa iklimi sert, ama insanları mert olan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bulunan Erzincan'ımızda, sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız" dedi.



"Tarihini bilmeyenler, kültürünü kaybedenler kaybolup giderler"



Tarihin tarihi yapanlar kadar iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Vali Ali Arslantaş, "Tarihini bilmeyenler, kültürünü kaybedenler kaybolup giderler. Milli eğitim ve milli savunma dediğimiz zaman bunun başında tarih eğitimi gelmektedir. Eğer biz tarihimizi tarihi yapanlar kadar doğru anlatamıyorsak, hata yapıyoruz demektir. Bu nedenle, en önemli görevlerimizden biri de tarihimizi iyi öğrenerek gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarmaktır. Bundan dolayı bu tür sempozyumların çok önemli olduğunu ve insanlarımızda tarih şuurunun oluşmasında etkili olacağını düşünüyorum. Üniversite yıllarımda Türk idare tarihi dersini İlber Ortaylı hocamızdan alma şansını bulmuştum. Tarihe çok yönlü bakış açısı kazanmamızda bizlere büyük katkısı oldu. Türkler olmadan bir dünya tarihi yazılamaz derdi. Erzincan bulunduğu coğrafya ve tarihsel geçmişiyle, kültürüyle, gelenek ve görenekleriyle kendine özgü kentlerimizden birisidir. Yukarı Fırat havzası içerisinde yer alan bu il doğuda İndustan batıda egeye, kuzeyde Karadeniz'den güneyde Mezopotamya'ya kadar olan coğrafyada yer alan bütün medeniyetlerle etkileşim halinde olagelmiştir" diye konuştu.



Akademisyenler tarafından bildirilerin sunulacağı Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu 28 Eylül'e kadar sürecek. - ERZİNCAN