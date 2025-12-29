Kütahya'da umreye götürme vaadiyle 23 kişiden topladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiği öne sürülen bir şüpheli tutuklandı.
Balıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir turizm şirketine umreye gitmek için ödeme yapan 23 kişi, kendilerinin Suudi Arabistan'a götürülmediğini belirterek dolandırıldıkları iddiasıyla yetkililere başvurdu.
Şikâyetlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, umreye gitmek isteyen kişilerden yaklaşık 32 bin dolar toplandığı tespit edildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, turizm şirketinin mesul müdürü olduğu belirlenen 68 yaşındaki Bünyamin A. gözaltına alındı. Şüphelinin, topladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bünyamin A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Umre vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)