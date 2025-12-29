Umre vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybetti - Son Dakika
Umre vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybetti

Umre vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybetti
29.12.2025 18:21  Güncelleme: 21:10
Umre vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybetti
Kütahya'da umreye götürme vaadiyle 23 kişiden para topladığı öne sürülen Bünyamin A., topladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettikten sonra tutuklandı. Dolandırıldıklarını belirten 23 mağdurun şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya'da umreye götürme vaadiyle 23 kişiden topladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiği öne sürülen bir şüpheli tutuklandı.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Balıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir turizm şirketine umreye gitmek için ödeme yapan 23 kişi, kendilerinin Suudi Arabistan'a götürülmediğini belirterek dolandırıldıkları iddiasıyla yetkililere başvurdu.

POLİS EKİPLERİ HAREKET GEÇTİ

Şikâyetlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, umreye gitmek isteyen kişilerden yaklaşık 32 bin dolar toplandığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında, turizm şirketinin mesul müdürü olduğu belirlenen 68 yaşındaki Bünyamin A. gözaltına alındı. Şüphelinin, topladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bünyamin A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Umreye harcanan milyonlarca para ile meslek okulları açtırsalar ki binlerce genci meslek sahibi etseler o hayırdan bin kat muhteber değilmi ki ahlaksız insana hayırda nasip olmaz 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
