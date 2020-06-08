UNESCO Kültür Mirası geçici listesine giren Beypazarı turizme hazır - Son Dakika

UNESCO Kültür Mirası geçici listesine giren Beypazarı turizme hazır

ANKARA - UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesine giren Beypazarı, turizm sezonuna hazırlandı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, şirin ilçenin tadını doyasıya çıkardı. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede gerekli tedbirlerin alındığını bildirerek vatandaşları ilçeye davet etti.

Tarihi ve turistik güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ankara'nın Beypazarı ilçesinde turizm sezonu başladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen 5 kültür varlığından biri olan Beypazarı ilçesi, tarihi çarşısı, konakları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor. Osmanlı şehirciliğinin bugüne taşınan örnekleri Beypazarı'nı ziyaret eden vatandaşlarda hayranlık uyandırıyor. Bir çok tarihi ve doğal güzelliğin günümüze taşındığı bu özel ilçede hummalı bir çalışma yapıldı. COVİD-19 tedbirleri kapsamında tüm ilçe dezenfektan katkılı sularla yıkanırken, işletmelerde kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Tarihi çarşıda bulunan yöresel ürünlerin üstleri kapatıldı, çarşı içinde maske zorunluluğu getirildi. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirerek vatandaşları Beypazarı'na davet etti.

Normalleşme sürecinde tedbirin elden bırakılmadığını belirten Başkan Kaplan, Biz turizmle alakalı biz pandemi sürecinde tedbirlerimizi aldık bu süreçte tüm hassasiyetlerin uygulanması için uyarılarda bulunuyoruz işletmelerde. Bildiğim kadarıyla turizm konaklarının hepsi dolu. Bize ait olan Karagöl'de dolu. UNESCO Dünya mirası geçici listesine de girdi ilçemiz, o süreçte alınan en güzel haberlerin birisiydi. Şuana kadar Beypazarı yerli misafirleri ağırladı. Bundan sonraki süreçte yabancı misafirleri ağırlayacağı için daha temkinli, duyarlı tedbirli olmak gerekiyor. Esnaf arkadaşlarımız, ve gerekli kurumlar gereken hassasiyeti gösteriyor" dedi.

Beypazarı artık günübirlik ziyaret edilen bir ilçe olmaktan çıkıyor

Bu sürecin çok iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaplan," Biz bu süreçten önce, UNESCO'dan da önce turizmin ekonomiye katkı sağlaması adına projelerimizi hazırladık. Yeni dünya düzeni ve geleneklerle birlikte bir çok alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda kalacağız. Günlük alışkanlıklarımızı, eğlencelerimizi bir plana göre ayarlamak durumundayız. Beypazarı gelinip göründü ama biz gelinip görülmesinin tam kazancını, artısını sağlayamadık. Beypazarı 4 - 5 saatlik gezi alanının olduğu bir yer olarak görüldü ama biz konaklamanın olduğu bir turizm planlaması olsun istiyoruz. Biz 12 Mart sonrası resmi, özel kurum ayrımı yapmaksızın hepsinin dezenfeksiyonunu gerçekleştirdik, devam edeceğiz. Tedbirlere uymak kaydıyla herkes ilçemize gelebilir. Sosyal mesafeye uymak kaydıyla" diye konuştu.

Beypazarı'nın yeni logosuna katkıda bulunmak isteyenlere seslenen Başkan Kaplan,"Eğer bu konuda yetenekliyim diyen varsa Beypazarı sitemizden logo çalışmamıza katkıda bulunmaları isterim. Bir havuç yaprağı ve sanayi ile ilgili bir logosu vardı ilçemizin . Bu süreç sonrası günümüze uyarlanacak bir logo olması için bir girişimimiz oldu. önümüzdeki günlerde çalışma tamamlanacak" dedi.

Beypazarı'na havuz projesi

Beypazarı'nda yarı olimpik havuzlu bir tesis için protokolün imzalandığı müjdesini veren Başkan Kaplan," Orada bir tesis oluşturuyoruz, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, futbol sahası, tenis kortu ve ufak kafeleriyle birlikte. İlçelerimize sağlanacak en büyük katkılardan birini sağlamış olacağız. Ne hayal ettiysem ilçemde gerçekleştirdim. Olacaklarla iş yapmıyoruz. İlçemizin yüzme manasında ihtiyaçlarını giderecek. Çocuklara eğitim için kullanacak. Bu sene içerisinde bitireceğiz. Bizi buyursunlar ziyaret etsinler diyorum" dedi.

İşletme sahipleri ilgiden memnun

İşletme sahibi Mustafa Saraç, tesis içinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu. Tesiste şimdiden konaklama rezervasyonlarının tamamlandığını ifade eden Saraç," Çalışanlar için maske eldiven zorunluluğu, ateş ölçüm zorunluluğu masalar arası mesafe. Bilgilendirme notlarımızı belirli yerlere astık. İletmemiz açılmadan önce belediyemiz gelip tüm işletmeleri dezenfekte ettiler. Biz açıldıktan sonra belşrli periyotlarda devam ettirmeyi bekliyoruz. Yaklaşık 3 aylık süreçte vatandaşlar bir çok kuralı benimsedi . Kendi sağlıkları ve bizim personel sağlığı için bizlere zorluk çıkarmamalarını, ısrarlı olmamalarını temenni ediyorum. Pandemi süreci olmasaydı büyük bir beklentimiz vardı. Beypazarı tek başına değil çevre olarakta özel. Günlük 200- 250 Koreli geliyordu. Kapadokya'dan başlayıp İstanbul'a doğru giderken Beypazarı'nın bir durak noktası olduğunu UNESCO'ya girdikten sonra bu sayının artacağını umuyorduk. Uçak seyahatlerinin başlamasını bekliyoruz. Biz gerek belediye, gerek işletme bu kurallar dahilinde bütün önlemleri aldık" dedi.

Ahmet Aldemir isimli vatandaş ise " Antalya'dan günü birlik gezmeye geldik buraya. Şehirler arası yollar kapalıydı, bunu fırsat bilip geldik. Mesafeyi koruyup maskemizi takarak gezmeye geldik. Evde kendimizce hoş ortam oluşturmaya çalıştık. Normalleşme sürecinden memnunuz" dedi.