UNICEF Direktörü Henrietta Fore, ateşkesin İdlib'deki çocuklar ve aileleri için çok önemli olduğunu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel UNICEF Direktörü Henrietta Fore, ateşkesin İdlib'deki çocuklar ve aileleri için çok önemli olduğunu... - Son Dakika

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, ateşkesin İdlib'deki çocuklar ve aileleri için çok önemli olduğunu...

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Henrietta Fore, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkesin, bölgedeki çocuklar ve aileleri için çok önemli olduğunu söyledi.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, ateşkesin İdlib'deki çocuklar ve aileleri için çok önemli olduğunu..., System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Henrietta Fore, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkesin, bölgedeki çocuklar ve aileleri için çok önemli olduğunu söyledi.

Fore, iki gün süren Suriye ziyaretinin ardından Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, Türkiye ve Rusya tarafından varılan ateşkesin sürmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

"Bu çocuklar ve aileleri için en önemlisi. Tüm silahlı çatışmaların kesilmesine ihtiyacımız var ve buna şimdi ihtiyaç duyuyoruz." ifadesini kullanan Fore, bölgedeki ailelerin bundan önce ülke içinde üç, dört, beş ya da altı kez taşındığını, bunun bir aile ve bir çocuk için çok fazla olduğunu kaydetti.

Fore, Suriye'deki temasları sırasında rejim yetkililerinden ülkeye daha fazla erişim talebinde bulunduklarını dile getirerek, BM kuruluşlarının sadece İdlib değil terör örgütü YPG/ PKK'nın DEAŞ üyelerinin ailelerini tuttuğu Suriye'nin Haseke ilindeki Hol Kampı ile ilgili olarak da burada okula gitmeyen ve radikal ideoloji öğretilen çocukların kendi ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini ifade etti.

UNICEF Direktörü, "Sürekli erişim talebinde bulunuyoruz. Her ülkeden çocukları ve annelerini geri almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Henrietta Fore'a Suriye ziyaretinde eşlik eden BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley de ister Rus ordusu, ister Türkiye, ister ABD isterse Esed rejimi olsun tüm taraflardan kontrolleri altındaki bölgelere daha fazla erişim talebinde bulunduklarını açıkladı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes

Türkiye ile Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci bugün başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da dün mutabakat sağlanmıştı.


Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, şu maddeler yer almıştı:


"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren durdurulacak.


M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.


Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak.


Türk ve Rus devriyeleri, 15 Mart'ta M4 kara yolunun Trumba'dan ( Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak."

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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