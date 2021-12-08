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Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı - Son Dakika

Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı

08.12.2021 18:06
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı

Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u, özel öğrenci yurdu yemekhanesinde vahşice öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı. Şizofreni tanısı koyulan Güney'in aylık kontrollerini 4 aydır yaptırmadığı tespit edildi. Ayrıca katledilen Tuğrul'un cenazesini alan acılı babasının görüntüsü yürek parçaladı.

Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) öğrenci yurdunun aşçısı İhsan Güney, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Tuğrul'un cenazesi ise adli tıp kurumu morguna götürüldü.

CENAZEYİ BABASI ALDI

Kahramanmaraş'ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışan baba Halil Tuğrul, sabah saatlerinde adli tıpa gelerek, oğlu Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesini teslim aldı. Baba Tuğrul'un, üzgün olduğu görüldü. Cenaze, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.

Yurttaki satırlı cinayetin şüphelisi, kontrollerini 4 aydır yaptırmamış (2)

ŞİZOFRENİ TANISI KONULMUŞ

Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İhsan Güney'in 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden 3 ay kadar önce olay yeri adresinde aşçı olarak işe başladığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Ayrıca 17 Mart 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda tanı olarak bipolar duygulanım bozukluğu, 27 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konduğu, 2 Mart 2020 tarihinde hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021 tarihinden sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir."

Olayla ilgili dün mahkeme, 'gizlilik kararı' ve 'yayın yasağı' kararı vermişti.

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından yakalanan şüpheli İ.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Yurttaki satırlı cinayetin şüphelisi, kontrollerini 4 aydır yaptırmamış (2)
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Sami, Bilgisayar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı - Son Dakika


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