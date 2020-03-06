Erzurum'da, bölgedeki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin kariyer planlamasına yön verilmesinin amaçlandığı "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" son gününde yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuara, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ağrı Belediyesi ile Erzurum Teknik, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Iğdır, Artvin Çoruh, Erzincan Binali Yıldırım, Kars Kafkas, Tunceli Munzur, Muş Alparslan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversiteleri paydaş olarak katıldı.

Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde "Yetenek her yerde" temasıyla açılan fuarda, 386'sı şirket, 54'ü ise katılımcı üniversitelere ait 440 stant yer aldı.

Başarılı iş ve bilim insanlarının yanı sıra kurum yöneticileri, akademisyenler ve alanında uzmanların konferans verdiği fuara, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği sanat dalı öğrencisi Seda Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın öğrenciler açısından çok kapsamlı olduğunu söyledi.

"Öğrencilerin ürettiği proje ve çalışmalar tanıtıldı"

Çok sayıda üniversite öğrencisinin bir araya gelme imkanı bulduğunu ifade eden Osmanoğlu, "Birçok bölümün öğrencileri birbirleriyle kaynaşıyor ve tanışıyor. Öğrencilerin kariyer planlaması açısından çok etkili oluyor. Öğrencilerin ürettiği proje ve çalışmalar tanıtıldı. Fuara katılmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi İsa İnce de fuarın Doğu Anadolu'daki öğrenciler için çok önemli olduğunu belirtti.

Etkinliğin iş bulmak isteyen öğrenciler açısından da gayet olumlu geçtiğini dile getiren İnce, "Fuarda staj imkanı bulunuyor. Burada şirketlerle konuşuyorum. Şirketler bana yardımcı olmaya çalışıyor, hatta iş imkanı sağlamak isteyenler bile var. Öğrencilerin yoğun ilgisi var. Yürüyecek alan bulamıyor, zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.