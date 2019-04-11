Son Dakika Haberleri: Üniversitesi Öğrenciler Sahaya İndi

Üniversitesi Öğrenciler Sahaya İndi

1 saat önce

Düzce Üniversitesi'nde, her yıl birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olan 'Birimler Arası Öğrenci Futbol Turnuvası' başladı.

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Düzce Üniversitesi'nde, her yıl birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olan 'Birimler Arası Öğrenci Futbol Turnuvası' başladı.

Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için sporun önemine dikkat çekmek, öğrencilerin birlikte zaman geçirmelerini sağlamak, öğrenciler arasında barış, kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuva, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney'in santra vuruşuyla başladı. 10-26 Nisan 2019 tarihleri arasında, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca düzenlenenen Birimler Arası Öğrenci Futbol Turnuvası'nda, 4 grupta 15 takım mücadele edecek. Üniversitemiz Stadyumu'nda, gerçekleştirilecek turnuvada şu takımlar yer alıyor:

A Grubu; Sağlık Hizmetleri MYO, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gölyaka MYO,

B Gurubu; Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, İşletme Fakültesi

C Gurubu; Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Çilimli MYO

D Gurubu; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Dr. Engin Pak Cumayeri MYO, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:29 Kaynak: İHA
Güney, Düzce Üniversitesi, Futbol, Spor
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