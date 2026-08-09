Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü

Ünlü rapçi Sefo, Kastamonu'da düzenlenen 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivalinde verdiği konser sırasında mikrofonunu bir hayranına kaptırdı. Şarkı söylediği sırada mikrofonu ön sıradaki kadın hayranına uzatan Sefo, geri almak isteyince beklemediği bir karşılıkla karşılaştı. Mikrofonu bırakmayan hayran şarkıyı söylemeye devam ederken, Sefo'nun mikrofonu geri alma çabaları renkli görüntülere sahne oldu.

MİKROFONU GERİ ALMAK İSTEDİ, BAŞARILI OLAMADI

Konser sırasında sahnenin ön bölümüne gelen Sefo, ön sırada bulunan hayranlarından biriyle etkileşime geçti. Şarkının bir bölümünü genç hayranına söyletmek isteyen ünlü rapçi, mikrofonunu ona uzattı.

Ancak şarkı devam ederken mikrofonu geri almak isteyen Sefo, hayranının mikrofonu bırakmadığını fark etti. Mikrofonu birkaç kez geri almak için hamle yapan ünlü rapçi, hayranının şarkı söylemeye devam etmesi üzerine gülmeye başladı.

SEYİRCİLER KAHKAHAYA BOĞULDU

Elindeki mikrofonu kaptıran Sefo ile genç hayranı arasında kısa süreli eğlenceli bir mücadele yaşandı. Hayran mikrofonu bırakmayınca Sefo da durumu tebessümle karşıladı.

Seyircilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde devam eden mikrofon kapışması, konserin en renkli anlarından biri oldu. Bir süre sonra mikrofonunu geri alan Sefo, performansına kaldığı yerden devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sefo ile hayranı arasında yaşanan eğlenceli anların görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Kısa sürede ilgi gören görüntüler, kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.