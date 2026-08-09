Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü rapçi Sefo, konser sırasında mikrofonunu bir hayranına kaptırınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Ön sıradaki hayranına şarkı söylemesi için mikrofonunu veren Sefo, geri almak isteyince mikrofonu bırakmayan genç kadınla kısa süreli bir “mikrofon kapışması” yaşadı. Sefo’nun gülerek mikrofonu geri almaya çalıştığı anlar, konser alanındaki seyircileri de kahkahaya boğdu.

Ünlü rapçi Sefo, Kastamonu'da düzenlenen 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivalinde verdiği  konser sırasında mikrofonunu bir hayranına kaptırdı. Şarkı söylediği sırada mikrofonu ön sıradaki kadın hayranına uzatan Sefo, geri almak isteyince beklemediği bir karşılıkla karşılaştı. Mikrofonu bırakmayan hayran şarkıyı söylemeye devam ederken, Sefo'nun mikrofonu geri alma çabaları renkli görüntülere sahne oldu.

Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü

MİKROFONU GERİ ALMAK İSTEDİ, BAŞARILI OLAMADI 

Konser sırasında sahnenin ön bölümüne gelen Sefo, ön sırada bulunan hayranlarından biriyle etkileşime geçti. Şarkının bir bölümünü genç hayranına söyletmek isteyen ünlü rapçi, mikrofonunu ona uzattı.

Ancak şarkı devam ederken mikrofonu geri almak isteyen Sefo, hayranının mikrofonu bırakmadığını fark etti. Mikrofonu birkaç kez geri almak için hamle yapan ünlü rapçi, hayranının şarkı söylemeye devam etmesi üzerine gülmeye başladı.

Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü

SEYİRCİLER KAHKAHAYA BOĞULDU 

Elindeki mikrofonu kaptıran Sefo ile genç hayranı arasında kısa süreli eğlenceli bir mücadele yaşandı. Hayran mikrofonu bırakmayınca Sefo da durumu tebessümle karşıladı.

Seyircilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde devam eden mikrofon kapışması, konserin en renkli anlarından biri oldu. Bir süre sonra mikrofonunu geri alan Sefo, performansına kaldığı yerden devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Sefo ile hayranı arasında yaşanan eğlenceli anların görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Kısa sürede ilgi gören görüntüler, kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Kastamonu, Magazin, Sefo, Son Dakika

Son Dakika Sefo Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    adamsın Sefo, yerinde başkası olsa bu kadar kibar olmazdı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro
Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı
Gaziantep’te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira
Bakan Gürlek: Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü hale getirdik Bakan Gürlek: Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü hale getirdik
Brezilya’da helikopter kazası: 4 ölü Brezilya'da helikopter kazası: 4 ölü

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
20:18
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
20:04
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
18:01
Mersin’de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
16:58
Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı
Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı
16:34
İstanbul’da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 04:50:34. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.