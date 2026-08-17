Ünsal Group’tan Konut Sektöründe Dikkat Çeken Kampanya: 24 Ayar Altınınızı Piyasa Değerinin Üzerinde Alıyor. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünsal Group’tan Konut Sektöründe Dikkat Çeken Kampanya: 24 Ayar Altınınızı Piyasa Değerinin Üzerinde Alıyor.

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara – Artan konut maliyetleri, yüksek kredi faizleri ve yatırım tercihlerindeki değişim, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları alternatif finansman yöntemlerine yönlendiriyor. Bu kapsamda Ünsal Group, konut sektöründe dikkat çeken yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.

Şirket, “Altın Fırsat” kampanyası kapsamında vatandaşların 24 ayar altınlarını güncel piyasa fiyatının gram başına +1.000 TL üzerinde değerlendirerek konut alımında ödeme aracı olarak kabul ediyor. Kampanya ile birikimlerini altın olarak değerlendiren vatandaşların, yüksek kredi faizlerine ihtiyaç duymadan ev sahibi olabilmeleri hedefleniyor.

Türkiye’de uzun yıllardır güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altının, konut yatırımına dönüşmesini sağlayan kampanya; özellikle kredi kullanmak istemeyen veya mevcut ekonomik koşullarda alternatif çözümler arayan yatırımcılara önemli bir avantaj sunuyor.

Ünsal Group yetkilileri, kampanyanın temel amacının vatandaşların birikimlerini en avantajlı şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak olduğunu belirterek, “Altın sahibi vatandaşlarımızın birikimlerini piyasa değerinin üzerinde değerlendiriyor, onları güvenle yeni evlerine kavuşturuyoruz. Mevcut ekonomik koşullarda farklı finansman modelleri geliştirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ünsal Group’tan Konut Sektöründe Dikkat Çeken Kampanya: 24 Ayar Altınınızı Piyasa Değerinin Üzerinde Alıyor.

Sınırlı süreyle geçerli olan kampanya kapsamında, 24 ayar altınlar ekspertiz işlemlerinin ardından güncel piyasa fiyatına gram başına +1.000 TL ilave edilerek hesaplanıyor ve elde edilen tutar konut alımında değerlendiriliyor.

Ünsal Group, hayata geçirdiği bu uygulamayla hem yatırımcıların birikimlerini daha avantajlı değerlendirmelerini hem de konut sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 444 0 698 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya www.unsalgroup.com adresini ziyaret edebilir.

Ünsal Group

Güvenle Yükselen Değer.

Şirket Haberleri, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Şirket Haberleri Ünsal Group’tan Konut Sektöründe Dikkat Çeken Kampanya: 24 Ayar Altınınızı Piyasa Değerinin Üzerinde Alıyor. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Bir ilimiz alarm veriyor KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12’ye yükseldi Bir ilimiz alarm veriyor! KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12'ye yükseldi
Acılı annenin ’adalet’ çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı Acılı annenin 'adalet' çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı
Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı
Henüz hayatını baharındaydı Amansız hastalığa yenik düştü Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü
Şırnak’ta serinlemek için Dicle Nehri’ne giren genç kız boğuldu Şırnak'ta serinlemek için Dicle Nehri'ne giren genç kız boğuldu

11:46
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek
11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:14
Bakan Memişoğlu’na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
11:07
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti 28 milyon euroluk yıldız geliyor
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 12:17:45. #7.12#
SON DAKİKA: Ünsal Group’tan Konut Sektöründe Dikkat Çeken Kampanya: 24 Ayar Altınınızı Piyasa Değerinin Üzerinde Alıyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.