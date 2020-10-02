Üreticiye destek, sofralara bereket

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Kentte refahı büyütme ve adil paylaştırma" hedefi doğrultusunda Kadifekale, Kültürpark ve Buca'da açılan yerel üretici pazarları her çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri İzmir'in dört bir yanından gelen köylü ve çiftçileri İzmirlilerle aracısız buluşturmaya devam ediyor. Üretici pazarlarında taze sebze ve meyvenin yanı sıra ev yapımı yerel lezzetler, kadın emeği el işi ürünler ziyaretçilerine ekonomik seçenekler sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hem bölge üreticisinin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayacak hem de kır-kent dayanışmasına önemli katkılar sağlayacak Pagos, Kültürpark, Buca yerel üretici pazarları; doğal, taze ve yöresel köy ürünleri ile kentte sağlıklı gıdanın güvenilir adreslerinden birine dönüştü. Mevsimlik meyve ve sebzelerin, geleneksel yöntemlerle üretilmiş tarhana, turşu, erişte, karakılçık ekmeği, ev salçası, zeytinyağı, reçel, yöreye özgü doğal bal ve birbirinden lezzetli el işi ve ev işi mutfak ürünlerinin zenginleştirdiği yerel üretici pazarları, ziyaretçilerine köylü ve çiftçiden aracısız alışveriş yapma imkanı sağlayarak önemli bir ekonomik avantaj da sunuyor. Pagos Üretici Pazarı cumartesi günleri, Kültürpark Üretici Pazarı çarşamba günleri, Buca Kasaplar Meydanı'nda kurulan Buca Köyleri Üretici Pazarı ise perşembe günleri hizmet veriyor.

Korona virüs önlemleri alındı

Sabah 08.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veren üretici pazarları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulunun korona virüsle mücadele kapsamında aldığı kararlar gereği hizmet veriyor. Çevresi kapatılan pazarlara giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılıyor. Alan girişine el dezenfektanları bulunuyor. Üreticiler ateş ölçümü yapılarak alana alınıyor ve kişisel hijyenle ilgili koruyucu önlemlere sağlanıyor. Alana girişte ziyaretçilerin maske takıp takmadığı kontrol ediliyor, olmayanlara maske veriliyor. Alandaki tezgah aralıkları da sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde belirlendi. Üreticilerin hijyen kurallarına uygun satış yapıp yapmadıkları düzenli olarak kontrol ediliyor. Kuralların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için pazarlar sürekli denetleniyor. HES kodu olmayan üreticiler satış yapamıyor.

Kadifekale için servis hizmeti devam ediyor

Her cumartesi günü sabah 08.00 ile 19.00 arasında hizmet veren Pagos Üretici Pazarı için 33 numaralı hattın (Konak-Kadifekale) yanı sıra kentin altı farklı noktasından seyir zevki yüksek otobüslerle ücretsiz servis hizmeti veriliyor. Cumartesi sabah 10.00'dan itibaren iki saat arayla Bostanlı İskele, Bornova Meydan, Üçkuyular Aktarma Merkezi, Gaziemir Belediyesi, Şirinyer ve Basın Sitesi otobüs durağından hareket eden otobüsler Kadifekale Pagos Üretici Pazarı'na son servisini 16.00'de yapıyor. Bostanlı İskelesi Aktarma Merkezi'nden kalkan otobüs önce Karşıyaka İskele ve Bayraklı Üst Geçit İskele Durağı'na uğruyor. Bornova Meydan'dan kalkan otobüs Bornova Metro'dan, Üçkuyular Aktarma Merkezi'nden kalkan otobüs Üçkuyular Meydanı metro çıkışından, Basın Sitesi önünden kalkan otobüs ise Üçyol Meydanı'ndan yolcu alarak Kadifekale'ye doğru hareket ediyor. Gaziemir Belediyesi önünden hareket eden otobüs ise önce Gaziemir Semt Garajı'ndan pazar yolcularını alıyor. Şirinyer önünden kalkan otobüsler de doğrudan Kadifekale'ye hareket ediyor. 11.00'de başlayan dönüş servisleri ise her iki saatte bir devam ediyor. Kadifekale'den hareket eden son otobüs 17.30'da pazardan çıkış yapıyor. - İZMİR