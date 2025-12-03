İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var - Son Dakika
İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var

İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var
03.12.2025 11:40
İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var
Üsküdar'da bir otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, 5 katlı binanın girişinde bulunan börekçiye daldı. Olayda otobüs şoförü dahil 4 kişi yaralandı. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken kazayı gören vatandaş, "Otobüs tamamen içerideydi. Otobüsün freni patladığını düşünüyoruz. Büyük bir faciadan döndük. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde saat 11.20 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı.

İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var

İETT OTOBÜSÜ BÖREKÇİYE DALDI

Edinilen bilgiye göre; Kozyatağı-Esatpaşa seferini yapan 10EK numaralı İETT otobüsü, otomobil ile çarpıştıktan sonra şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var

4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü. Kaza sırasında börekçide müşterilerin yaralanmadığı öğrenildi. Börekçiye giren otobüs çekiciyle kaldırılırken ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var

KAZA ANI KAMERADA

İETT otobüsünün börekçiye girdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktaki otobüsün önündeki otomobile çarptıktan sonra ilerlemeye devam ettiği ve börekçiye girdikten sonra durduğu görülüyor.

İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var

"ÖNÜNDEKİ ARAÇ SON ANDA KURTULDU"

Kaza sırasında börekçide bulunan Tahsin Ören, "Otobüs bir anda hareket etti. Bende kendimi içeriye sakladım, direk buraya girdi. Önünde bir araç vardı. O son anda kurtardı kendisini, yoksa onu da önüne katıp girebilirdi. Arkadan bir otomobil çarptı, sonra kendisini kenara attı" dedi.

İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var

"BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNDÜK"

Kazayı gören Hüseyin Demir "Ben karşı sokakta oturuyorum. Bir ses duydum, koştum baktım. Otobüs abimin dükkanına girmiş. Abime bir şey oldu diye korktum, bir şey olmadığını görünce rahatladım. Otobüs tamamen içerideydi. Otobüsün freni patladığını düşünüyoruz. Zaten öyle söylüyorlar pedalın takıldığını söylüyorlar. Büyük bir faciadan döndük. Verilmiş sadakamız varmış. Bizi sevindiren, otobüsün altında kimsenin kalmamış olması. Şoförle birlikte 4 yaralı olduğu söyleniyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var - Son Dakika

SON DAKİKA: İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var - Son Dakika
