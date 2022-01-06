Üsküdar'da risk taşıyan binaların yıkımına devam ediliyor - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan Çamlıca Camisi Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etabı kapsamında, depreme dayanıksız binaların yıkımına başlandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Osman Sokak'taki binaların yıkımı öncesinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Burada vatandaşlara hitap eden Türkmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'nin kentsel dönüşüm kapsamında adeta seferberlik ilan ettiğini söyledi.

Türkmen, çalışmaların en hareketli bölgesinin Üsküdar ve Çamlıca Camisi'nin eteklerinde kalan mahalleler olduğunu belirterek, "Bu mahallelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Üsküdar Belediyesi olarak Türkiye'de başka bir yerde örneği olmayan, vatandaşlarımız lehine avantajlı kentsel dönüşüm faaliyetleri devam etmektedir. " dedi.

Türkmen, 2017'de Kirazlıtepe Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarına değinerek, "Allah nasip ederse Kirazlıtepe'deki bu dönüşüm tamamlandığında toplamda 180 bin metrekarelik bir alanı dönüştürmüş oluyoruz. Yaklaşık 2 bin bağımsız bölümü orada oturan vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

Dönüşümün ikinci ana ayağını Mehmet Akif Ersoy, Küplüce ve Ferah mahallelerindeki çalışmaların oluşturduğunu dile getiren Türkmen, şu bilgileri verdi:

"Toplamda 31 ayrı parselde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın ifadesiyle 'Büyük dönüşüm' gerçekleşiyor. Bu alan, İstanbul'da en büyük kentsel dönüşüm alanı haline gelmiştir. 180 bin ilk etabımız, 500 bin de bu alanımız. Bu alanda yapılacak inşaatlar toplamda 7 bin bağımsız bölümdür. Bu çok ciddi bir rakamdır. Bu dönüşümün bütün maliyeti kamu tarafından karşılanacaktır. Çok özel bir dönüşümdür ki Türkiye'de ya da Üsküdar'ın başka mahallelerinde böyle avantajlı bir dönüşüm yoktur. Bu 2. ana alanımızın bugün ilk etabını başlatıyoruz. İlk etap 5 parselden oluşuyor. Toplam 85 bin metrekarelik bir alan. Burada 32 bina, 122 bağımsız bölümü yıkacağız. Halbuki bu 5 parselde 150'ye yakın bina var. Bu etabın başlaması için 100'e yakın binayı yıkmamız lazım."

Kentsel dönüşüm projesine destek verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Türkmen'in konuşmasının ardından binaların yıkımına başlandı.