Üsküdar sahilinde ilginç anlar: Polis dronundan alkol anonsu

İstanbul Üsküdar sahilinde gece saatlerinde yürüyüş yapan ve vakit geçiren vatandaşlar, gökyüzünden gelen anonsla şaşkına döndü. Polise ait dron, sahilde alkol tüketen kişilere havadan uyarıda bulundu. Dronun yaptığı anons çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken, ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“DİKKAT, BU POLİS DRONUDUR!”

Sahil üzerinde uçan ve ışıklarıyla dikkat çeken dron, alkol tüketen kişilere yönelik anons yapmaya başladı.

Dronun hoparlöründen, “Dikkat dikkat! Bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır” şeklinde uyarı yapıldı.

SAHİLDEKİLER GÖKYÜZÜNE BAKAKALDI

Havadan yükselen ses, sahilde bulunan vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışan bazı vatandaşlar gözlerini drona çevirirken, yaşanan sıra dışı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde dronun sahil üzerinde dolaşarak anonsu tekrarladığı görüldü.