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USTALAR PERFORMANSLARINI DENİZLİLİLER İÇİN SERGİLİYOR - Son Dakika

USTALAR PERFORMANSLARINI DENİZLİLİLER İÇİN SERGİLİYOR

13.09.2021 19:10

DENİZLİ'de Ticaretin Derin Kökleri: Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

DENİZLİ'de Ticaretin Derin Kökleri: Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. 27'si Türkiye'den 13'ü ise Türk dünyasından olmak üzere toplam 40 el sanatları ustası birbirinden özel performanslarını 1 hafta boyunca Denizlililer için sergileyecek.

Ahi Evran-ı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında Denizli'de düzenlenen Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali resmi açılışı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi iş birliğinde düzenlenen festival kortej yürüyüşüyle başladı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan Ulu Cami yanındaki festival alanına kadar yapılan kortej yürüyüşüne Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Protokol üyeleri esnaf ve vatandaşları selamlayarak Ahilik Haftası'nı kutladı.

ŞED KUŞANMA TÖRENİ YAPILDI

Ulu Cami yanındaki festival alanında düzenlenen açılış programı Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları gösterisi ile başladı. Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından temsili 'şed kuşanma' töreni yapıldı. Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllardan bu yana Denizli'de Ahilik ile ilgili etkinliklerin yapıldığını belirtip, "Ahiliğin temelini, güzelliğini yaşamış olan şehrimizde bu kültürü daha da artırmak ve bilinilirliğini sağlamak adına etkinliklerimizi başlatıyoruz. Ahilik bizim özümüz, kültürümüz, bizi biz yapan değerler topluluğudur. Ahilik esnaf teşkilatı gibi görünüyor olsa da bizi biz yapan değerlerimizle donanmıştır. Üretimde kaliteyi, iyi ahlakı, dürüstlüğü ve değerlerimize sahip çıkmayı bizlere öğretmiştir. Bu değerlerimizle bugün dimdik ayaktayız. Denizli'mizde birçok ahimiz var. Denizli'miz bugün Türkiye'de en önemli şehirler arasında. Bunun altında Ahilik anlayışı vardır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, ahilik kültürü ve teşkilatının Selçukludan günümüze canlı tutulduğunu ifade ederek, "Ahilik akıl, ahlak, bilim, çalışma prensipleri üzerine kurulu, sevgi kardeşlik ve karşılıklı dayanışma kurallarını benimseyen milletimize has bir kültür hazinesidir. Asırlar öncesinden bugüne evrensel değerlerin taşınmasında önemli rolü olan Ahilik kültürünü yaşatan esnaflarımızın sanatkarlarımızın ve toplumumuzun Ahilik Haftası'nı bu vesile ile kutluyorum" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, festivalde yakılan ateşin ve kıvılcımın geçmişte unutulan değerleri tekrar hatırlatacağını belirtip, "Biz, Denizli'yi tarif ederken 'Denizli büyükşehir' diye söylüyoruz. Biz hukuki bir terim olarak büyükşehir değiliz. Biz hakikaten büyük bir şehiriz. 50'den fazla Ahi ocağına sahip Anadolu'nun yurt olmasında çok önemli katkısı olan bir şehirde yaşıyoruz. Buna katkı sağlayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından yılın Ahisi Hüsnü Genç, yılın kalfası Hüseyin Altuntaş ve yılın çırağı Hüseyin Alkınç'a ödülleri verildi. Daha sonra protokol üyeleri festival alanındaki stantları gezdi, demir dövüp, Türk dünyasına ait kültür hazinelerini inceledi, el sanatları ustalarının performanslarını izledi.

USTALAR PERFORMANSLARINI DENİZLİLİLER İÇİN SERGİLİYOR
USTALAR PERFORMANSLARINI DENİZLİLİLER İÇİN SERGİLİYOR
USTALAR PERFORMANSLARINI DENİZLİLİLER İÇİN SERGİLİYOR
USTALAR PERFORMANSLARINI DENİZLİLİLER İÇİN SERGİLİYOR

Festival, Denizli, Türkiye, Ahilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel USTALAR PERFORMANSLARINI DENİZLİLİLER İÇİN SERGİLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: USTALAR PERFORMANSLARINI DENİZLİLİLER İÇİN SERGİLİYOR - Son Dakika
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