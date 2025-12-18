Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü - Son Dakika
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
18.12.2025 15:39  Güncelleme: 15:44
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu operasyonunda gözaltına alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Gözaltındaki 4 isim otobüs ile götürülürken görüntülendi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı.

EVLERDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve şüpheli konumunda bulunan ünlü isimlerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. İHA'nın haberine göre; Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN SEVK EDİLDİLER

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: DHA

