Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti\'nin \'\'saç örme\'\' akımına destek verdi

23.01.2026 17:03
Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla ''saç örme'' akımı başlatan DEM Partililere Uzak Şehir dizisinde 'Nadim Baybars' karakterine hayat veren Nazmi Kırık'tan da destek geldi.

DEM Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.

UZAK ŞEHİR OYUNCUSUNDAN DESTEK

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın yankıları sürerken Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de 'Nadim Baybars' karakterine hayat veren Nazmi Kırık da paylaştığı görselle akıma destek verdi.

İşte Nazmi Kırık'ın o paylaşımı;

BELÇİM BELGİN DE VİDEO PAYLAŞTI

Öte yandan bir dönem Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle gündeme gelen ünlü oyuncu Belçim Bilgin de saçları ördüğü videoyu paylaşarak akıma uydu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1967Ramo 1967Ramo:
    zaten boykot rezil bir dizi seyretmiyorum 71 16 Yanıtla
  • Diyarbekri Diyarbekri:
    bir amedli olarak bu adamı seviyordum artık sevmem. 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
