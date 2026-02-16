Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almacınca facia yaşandı - Son Dakika
Yaşam

Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almacınca facia yaşandı

Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almacınca facia yaşandı
16.02.2026 12:23
Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almacınca facia yaşandı
Antalya Kepez'de yaşanan bir olayda, beden eğitimi öğretmeni Gürol Güven, tartışma sonucu yere düştü. Bu sırada üzerinden bir otomobil geçen Güven, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan sürücü, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edildi ve gözaltına alındı. Sürücü, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Antalya Kepez'de gece saatlerinde yaşanan tartışmanın ardından yere düşen beden eğitimi öğretmeni Gürol Güven'in üzerinden bir otomobil geçti. Hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti; kaçan sürücü yakalandı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ ARACA ALAMADI, ÖĞRETMEN DÜŞÜP BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olay, 14 Şubat gece saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre Aksu Pınarlı Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni Gürol Güven (51) ile eşi olduğu tahmin edilen kadın arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Güven'i aracına almayan kadın, plakası alınamayan otomobili ile olay yerinden uzaklaşmak isterken, bu sırada araca binmek isterken dengesini kaybederek yere düşen Gürol Güven ise baygınlık geçirdi.

Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almacınca facia yaşandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma seslerini duyarak balkona çıkan ve yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri karşı şeritten olay yerine yaklaştığı sırada plakası alınamayan beyaz renkli bir araç yerde hareketsiz şekilde yatmakta olan Gürol Güven'in üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştı. Kazanın hemen ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Güven, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almacınca facia yaşandı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Güven'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları inceleyen Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaza sonrası olay yerinden kaçan şahsın Mehmet C. olduğunu belirledi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alınan Mehmet C. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Mehmet C. işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almacınca facia yaşandı
Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almacınca facia yaşandı

Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Karaman70. Karaman70.:
    insanoğlu kendini büyük görmesin .keçi koyundan farkımız yok 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    vijdansız 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almacınca facia yaşandı - Son Dakika
