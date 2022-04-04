Vakaların düştüğü Eskişehir, 3 haftadır zirvede - Son Dakika
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Vakaların düştüğü Eskişehir, 3 haftadır zirvede

04.04.2022 11:53
Vakaların düştüğü Eskişehir, 3 haftadır zirvede

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir'in yanı sıra komşu iller Kütahya ve Bilecik'te de vaka sayıları düştü.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir'in yanı sıra komşu iller Kütahya ve Bilecik'te de vaka sayıları düştü. Fakat düşüşe rağmen Eskişehir, vaka sayısı en yoğun olan iller arasında zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 628,47'den 81,26 düşüşle 547,21 seviyesine düştü. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da 100 bin kişide 183,88'den 38,54 düşüşle 145,34'e indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide 364,82 olan vaka sayısı 63,07 düşüşle 301,75'e geriledi.Eskişehir, iki haftadır olduğu gibi 100 bin kişide 547,21 vaka sayısıyla yine zirvede yer aldı. Yüksek vaka sayılarına, kişisel tedbirlerin azaltılması ve sosyal hareketliliğin yol açtığı belirlendi. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 86,2, Bilecik'te yüzde 84,3, Kütahya'da ise yüzde 80,1 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Kütahya ve Bilecik'in haritasında 'yeşil' alanlar çoğalırken, Eskişehir düşüşe rağmen 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösterildi.


Vakaların düştüğü Eskişehir, 3 haftadır zirvede
Vakaların düştüğü Eskişehir, 3 haftadır zirvede
Vakaların düştüğü Eskişehir, 3 haftadır zirvede
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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için fırtına uyarısı Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için fırtına uyarısı

Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vakaların düştüğü Eskişehir, 3 haftadır zirvede - Son Dakika


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