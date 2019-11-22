Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Vali Bektaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Bektaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bektaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Erdoğan Bektaş, mesajında şöyle dedi:


"Ülkelerin ekonomik ve toplumsal yaşamlarının iyileştirilmesi, kalkınması, ancak eğitim öğretime gereken hassasiyetin gösterilmesi ile mümkündür. İşte bu nedenle eğitim- öğretim ülkemizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almış, değerli öğretmenlerimizin gösterdiği azim ve fedakarlık sayesinde bugünlere ulaşılmıştır. Dünyanın en kutsal mesleklerinden birisi olan öğretmenlik büyük bir emek, fedakarlık, hoşgörü ve sabır isteyen ulvi bir meslektir. Öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, bilgi ile donatarak aydınlık, huzurlu, mutlu, kalkınmış bir Türkiye hedefine doğru sorumluluklarını her zaman büyük bir özveri ve azimle yerine getirmektedirler. Toplumsal yaşantımızda saygın bir yeri olan, değerli öğretmenlerimizin yetiştirdiği çocuklarımız, ülkesine, milletine, milli ve manevi değerlerimize yürekten bağlı, kendine güvenen, okuyan, araştıran, sorgulayan, güzel ahlak ve sorumluluk sahibi kişilikli bireyler olarak ülkemizi gelişmiş ülkeler içerisinde söz sahibi yapacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı insanlığa faydalı bireyler olmaları yolunda büyük emek, özveri, sabır ve hoşgörü sergileyerek gelişmelerine katkı sağlayan, geleceğimizin mimarları, eğitimin temel taşı ve vazgeçilmezleri öğretmenlerimizin " Öğretmenler Gününü" kutluyor; Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş, tüm öğretmenlerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı huzurlu mutlu bir yaşam, görevde olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum." - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
Çılgın aşık davul ve meşalelerle kız arkadaşından af diledi Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:02:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]