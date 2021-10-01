Vali Elban: 5'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali keyifli anlar yaşatacak - Son Dakika

ADANA Valisi Süleyman Elban, 8-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 5'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin yerli ve yabancı turistlere keyifli anlar yaşatacağına vurgu yaparak, "Bu 3 gün boyunca Adana'daki herkesin destek vermesi, el atması gerekiyor" dedi.

'Coğrafya Lezzettir' temasıyla bu yıl 8-10 Ekim tarihleri arasında 5'inci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Adana Valisi Süleyman Elban, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve festivalin paydaş kurum yöneticileri katıldı.

Festival aynı zamanda Türkiye'de bir ilke imza atacak. Festival boyunca meydana gelen atıkların geri dönüşümü ile bu yıl Adana Lezzet Festivali, Türkiye'nin ilk atıksız festivalini gerçekleştirecek. Adana Valiliği tarafından gerçekleştirilen festivalin atık yönetimi Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerin destekleriyle düzenlenecek.