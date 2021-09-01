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Vali Karadeniz'den kısıtlama açıklaması - Son Dakika

Vali Karadeniz'den kısıtlama açıklaması

01.09.2021 17:35
Vali Karadeniz'den kısıtlama açıklaması, System.String[]

Kurum, oda ve dernek ziyaretlerine devam eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Lokantacılar Odası, Manisa Kahveciler Odası, İl Müftülüğü ve Manisa Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Kurum, oda ve dernek ziyaretlerine devam eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Lokantacılar Odası, Manisa Kahveciler Odası, İl Müftülüğü ve Manisa Şube Başkanlığını ziyaret etti. Vali Karadeniz Kahveciler Odası ziyaretinde pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalarda en büyük fedakarlığı gösteren meslek gruplarından birinin de kahvehaneciler olduğunu belirterek, "Bütün çabamız ve gayretimiz kısıtlama günlerine geri dönmemek. Bu konuda vatandaşlarımıza, idarecilerimize, hepimize büyük görev düşüyor." dedi.

İlk olarak Manisa Lokantacılar Odası'nı ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, Başkan Mehmet Akgül'den pandemi döneminde lokantacı esnafı tarafından yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi alarak lokantacı esnafının istek ve taleplerini dinledi.

Vali Karadeniz'den Kahveciler Odasına Ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz, kurum, oda ve dernek ziyaretleri kapsamında Manisa Kahveciler Odasına da ziyarette bulundu. Vali Karadeniz'i Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Çetin, pandemi döneminde kahvehane işletmecilerinin yaşadığı sıkıntılar ile normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyetlerine başlayan kahvehanelerde alınan tedbirler ve Kahveciler Odasının diğer çalışmaları hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

"Kısıtlama günlerine geri dönmek diye bir şey gündemimizde yok"

Pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalarda en büyük fedakarlığı gösteren meslek gruplarından birinin de kahvehanecilerin olduğunu belirten Vali Yaşar Karadeniz, "Bütün çabamız ve gayretimiz kısıtlama günlerine geri dönmemek. Bu konuda vatandaşlarımıza, idarecilerimize, hepimize büyük görev düşüyor. Şunu da belirteyim ki o kısıtlamaların yaşandığı günlere geri dönmek diye bir şey gündemimizde yok. Ancak bu her şeyi boş bırakmak demek de değil. Öyle bir anlamda çıkarılmamalı" dedi.

Aşı olmanın önemine dikkat çekti

Aşı olmanın önemine de dikkat çeken Vali Karadeniz, "Rakamlar aşı olan kişilerin olmayan kişilere oranla korona virüsten daha fazla korunduklarını gösteriyor. Aşı olan grupla olmayan grubun sayıları hemen hemen birbirine eşit durumda. Bu sayıları yorumladığımızda aşı olmayan kişilerin korona virüsten dolayı hastaneye yatma oranı 8-9 kat daha yüksek. Ama aşı olan vatandaşlarımızın da ben aşı oldum bana bir şey olmaz mantığıyla hareket etmemesi lazım. Onların da herkes gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyuması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın gerekli gayreti göstereceğine inanıyorum diyen Vali Karadeniz konuşmasına şöyle devam etti: "Sizler de kendi odanıza bağlı esnafımıza bu konuda gerekli bilgilendirmeyi, denetimleri ve yönlendirmeyi yapıyorsunuzdur. Esnafımızın hem kendi meslek grubuyla ilgili sundukları hizmette uymaları gereken kuralların hem de kendilerinin ve müşterilerinin aşılarını olmaları konusunda yönlendirmeleri çok önemli. Bundan sonraki süreçte kısıtlama günlerine inşallah geri dönmeyiz. Bu da gündemimizde yok. Bundan sonraki süreçte tedbirler daha çok aşı olanlarla olmayanlar arasında farklı uygulamalar şeklinde gelişecek gibi görünüyor. Ben bu süreçte inşallah eski günlerdeki gibi bol kazançlı günler görmenizi temenni ediyorum"

Manisa Lokantacılar Odasını ve Kahveciler Odasını ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz daha sonra İl Müftüsü Mustafa Soykök'e ziyarette bulundu. Ziyarette İl Müftüsü Soykök, kurumun faaliyetleri, personel durumu, gerçekleştirilen eğitim ve projeleri hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi. - MANİSA

Vali Karadeniz'den kısıtlama açıklaması
Vali Karadeniz'den kısıtlama açıklaması
Vali Karadeniz'den kısıtlama açıklaması
Vali Karadeniz'den kısıtlama açıklaması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Karadeniz'den kısıtlama açıklaması - Son Dakika


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