Vali Mahmut Çuhadar'dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret - Son Dakika

Vali Mahmut Çuhadar'dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişimi esnasında yaralanan 15 Temmuz Gazileri Mücahit Türkoğlu ve Durmuş Çelikbilek'i evinde ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişimi esnasında yaralanan 15 Temmuz Gazileri Mücahit Türkoğlu ve Durmuş Çelikbilek'i evinde ziyaret etti.


15 Temmuz Gazilerini ziyaret sırasında Mahmut Çuhadar'a eşi Serinay Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve eşi Hürmet Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve eşi Şule Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, eşlik etti. Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, ilk olarak 15 Temmuz 2016'daki ihanet girişimi sırasında İstanbul Kartal ilçesinde darbecilerin açtığı ateş sonucu oluşan şarapnel parçaları ile sağ bacak ve sağ kolundan yaralanan Adıyaman Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mücahit Türkoğlu'nu ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde darbecilerin açtığı ateş sonucu sol bacağından yaralanan 15 Temmuz Gazisi Durmuş Çelikbilek'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz Gazisi Mücahit Türkoğlu ve Durmuş Çelikbilek'e çiçek takdim etti. Vali Çuhadar, 15 Temmuz Gazileri Mücahit Türkoğlu ve Durmuş Çelikbilek'le sohbet ederek, gösterdikleri ve cesaret ve kahramanlık için bir kez daha teşekkür etti. 15 Temmuz Gazileri Mücahit Türkoğlu ve Durmuş Çelikbilek ise o karanlık gecede İstanbul'da yaşanılanları anlattı. Gösterdikleri cesaret ve kahramanlıktan dolayı 15 Temmuz Gazileri Mücahit Türkoğlu ve Durmuş Çelikbilek'e teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "O gece cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. FETÖ'nun hain işgal girişimi sırasında gözünü kırpmadan, cesaretle tank, top ve tüfeğin karşısında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Siz gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Sizlerin şahsında tüm gazilerimize teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz cesaret ve kahramanlıktan dolayı devlet ve millet olarak sizlere minnettarız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Mahmut Çuhadar'dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret - Son Dakika
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