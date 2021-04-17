Vali Okay Memiş; 'Erzurum'un turizm potansiyeli oldukça yüksek' - Son Dakika

Vali Okay Memiş; 'Erzurum'un turizm potansiyeli oldukça yüksek'

17.04.2021 12:30
Vali Okay Memiş; 'Erzurum'un turizm potansiyeli oldukça yüksek', System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Turizm Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Vali Okay Memiş, 'Turizm, ülke ve şehir ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra kültürlerin birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araçtır' dedi.

Toplumda farkındalık oluşturarak, turizmin önemine dikkat çekmek ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihlerinin "Turizm Haftası" olarak kutlandığını dile getiren Erzurum Valisi Okay Memiş, 'Ülkemizin zenginleşmesi, tanıtılması, devletimizin güçlenmesi için turizm önemlidir. Turizmi sadece sahil bölgeleriyle anmak doğru olmayacaktır. Turizm çeşitlendirilmiş olup, kültür turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi, doğa ve spor turizmi, kış turizmi, termal turizmi, sağlık turizmi ve tarihi alanlarda turizm bakımından önemli derecede katkı sağlamakta olup, birçok alanda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapabilecek imkanlarımız mevcuttur' diye konuştu.

Erzurum'un ipek yolu üzerinde olup, tarih boyunca önemli bir yerleşim alanı ve ticaret merkezi kimliğine sahip olduğunu kaydeden Vali Okay Memeiş, 'Erzurum birçok tarihi mekanı, eseri ve kültürel değeri içinde barındırmaktadır. Tarih öncesi devirlerden günümüze kadar sayısız kültür ve medeniyete ait kalıntılar bulanmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri başta olmak üzere, İlhanlılar ve Saltuklulara ait birçok kıymetli eserimiz mevcuttur. Medeniyetlere beşiklik yapan Erzurum; coğrafi, iklimsel, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çekmektedir.

Erzurum; ülkemizin, özellikle kış turizminin en önemli şehirlerinden biridir. Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi kış sporlarını yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Atlama kuleleri, buz pateni salonları, buz hokeyi salonu, curling salonu, kayaklı koşu, biatlon pistleri ve konaklama tesisleriyle ülkemizde spor turizmi noktasında adeta bir cazibe merkezidir. Kar ve buz sporları yanında Erzurum yüksek irtifa kampları noktasında da hem yurt içinde hem de yurt dışından gelen farklı branşlardaki sporcuların adeta akın ettiği bir şehirdir.

İlhanlılar, Saltuklular, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen eşsiz eserlerimizden; Çifte Minareli Medrese (Hatuniye Medresesi), Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Aziziye Tabyaları, Erzurum Kalesi, Rustempaşa Bedesteni ( Taşhan), Hasankale, İspir Kalesi, Oltu Kalesi, Tortum Kalesi, Yusuf Ziya Köşkü, Çobandede Köprüsü, Erzurum Evleri, şehrimizin başlıca önemli tarihi yapılarındandır. Atatürk Evi müzesi, Erzurum Kongre ve Milli Mücadele müzesi kurtuluş mücadelemizin sembolleridir. Yine doğa güzelliklerimiz Tortum Şelalemiz, Narman Peribacaları, Yedi Göller, Hınıs Kanyonları, Yüzen Adalar doğal güzelliklerimizin başında gelmektedir. Ulu Camii, Narmanlı Camii, Lala Paşa Camii, Bakırcı Camii, Caferiye Camii, İbrahim Paşa Camii, Kurşunlu Camii, Muratpaşa Camii, Oşvank Kilsesi, Meryem Ana Klisesi şehrimizin dini anlamda gezilip görülmesi gereken muhteşem eserleri arasındadır. Kaplıcalar olarak Ilıca Kaplıcaları, Köprüköy (Deli Çermik), Pasinler, Nene Hatun Kaplıcaları ve daha nice güzel kaplıcalarımız bulunmaktadır' dedi.

Yine Erzurum'a has lezzetler Çağ Kebap ve Kadayıf Dolması turistik bakımdan gelen misafirlerin tadabileceği yemekler oldununu anımsatan Vali Okay Memeiş daha sonra şunları kaydetti

'Aynı zamanda ilimiz, Oltu taşından yapılan eşsiz hediyelik ürünler sunmaktadır. İlimiz bu gibi daha sayamadığımız nice önemli değerleri uhdesinde barındırmaktadır. Elbette bu tarihi, kültürel ve doğa miraslarımız bizlere eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda; Erzurum'un turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Şehrimiz turizm güzellikleriyle önümüzdeki yıllarda daha çok turist konuk edecek, doğasıyla tarihi zenginlikleriyle, Doğu'nun en uğrak şehri olacağı kanaatindeyim. Erzurum'un sahip olduğu tüm bu değerler, misafirperver insanları ve kurumlarıyla turizmde bir marka kent olma noktasında her gün daha fazla mesafe kat etmektedir. Bu bağlamda; her konuda olduğu gibi turizmle alakalı attığımız her bir adımın ve projenin sürdürülebilir olması önemlidir.

Covıd-19 salgını sebebiyle, alınan kısıtlamalardan ötürü birçok etkinliklerimizin yanı sıra ne yazık ki, Turizm Haftası etkinliklerinin de yapılamayacağından dolayı üzüntülüyüz. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN' ın Başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda tüm önlem ve kısıtlamalara uyulması; salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi halinde bulaş riski azalacaktır. Temennimiz odur ki, en kısa zamanda ülkemiz ve tüm insanlık aleminin bu salgın hastalıktan kurtulmasıdır.' - ERZURUM

Vali Okay Memiş; 'Erzurum'un turizm potansiyeli oldukça yüksek'

Turizm Haftası, Okay Memiş, Erzurum, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Okay Memiş; 'Erzurum'un turizm potansiyeli oldukça yüksek' - Son Dakika


Son Dakika

Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı 14 yaşındaki genç kız, 11'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi 14 yaşındaki genç kız, 11'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'a, Cenk'in ardından bir kötü haber de Oğuzhan'dan geldi Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'a, Cenk'in ardından bir kötü haber de Oğuzhan'dan geldi         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi         
13:27
Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı         
12:04
Acılı evlattan yürek burkan sözler: Bırakın hastaneye gideceğim, belki yolda kurtarmışlardır Acılı evlattan yürek burkan sözler: Bırakın hastaneye gideceğim, belki yolda kurtarmışlardır         
11:54
Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
11:28
Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı         
11:20
Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu         
10:45
Anayasa Mahkemesi'nden mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üç parti hakkında suç duyurusu Anayasa Mahkemesi'nden mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üç parti hakkında suç duyurusu         
10:33
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu         
09:59
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi         
01:11
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 14:03:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Okay Memiş; 'Erzurum'un turizm potansiyeli oldukça yüksek' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei