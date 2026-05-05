Vali Osman Varol Adıyaman’a veda etti

Yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüten ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aydın Valiliği’ne atanan Vali Dr. Osman Varol, düzenlenen törenle vatandaşlarla vedalaştı. Valilik binası önünde gerçekleşen uğurlamada duygusal anlar yaşanırken, Varol görev sürecine dair önemli mesajlar verdi.

“ADIYAMAN BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR”

Veda mesajında Adıyaman’da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Vali Varol, şehre güçlü bir aidiyet duygusuyla hizmet ettiğini belirtti. Görev süresi boyunca halkla güçlü bir bağ kurduklarını dile getiren Varol, Adıyaman’ın her zaman kalbinde özel bir yere sahip olacağını söyledi.

Varol, görev süresi boyunca sadece yöneten değil, aynı zamanda hisseden bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayarak, vatandaşlarla birlikte acıyı paylaştıklarını ve yeniden umut inşa ettiklerini ifade etti.

DEPREM SONRASI YENİDEN İNŞA SÜRECİNE VURGU

6 Şubat depremlerinin ardından göreve başladığını hatırlatan Varol, şehrin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Verilen sözlerin hayata geçirildiğini ifade eden Varol, yapılan çalışmaların sadece bir vaat olarak kalmadığını, somut projelerle gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

Deprem konutlarının önemine dikkat çeken Varol, her anahtar tesliminin yeni bir hayatın başlangıcını simgelediğini belirterek, devletin gücü ve milletin dayanışmasının bu süreçte en büyük etken olduğunu söyledi.

“ADIYAMAN DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE AYAĞA KALKTI”

Adıyaman’ın ilçeleri ve köyleriyle birlikte yeniden ayağa kalktığını ifade eden Varol, gelinen noktada şehrin daha güçlü ve umut dolu bir yapıya kavuştuğunu vurguladı. Şehrin yeniden dirilişine tanıklık etmenin hayatı boyunca unutamayacağı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Varol, bu süreçte destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, Adıyaman halkına şükranlarını sundu.

YENİ GÖREV YERİ AYDIN’DA HİZMETE DEVAM EDECEK

Vali Osman Varol, Aydın Valiliği görevinde de aynı azim ve kararlılıkla çalışacağını belirtti. Görevi devredeceği yeni valiye başarı dileklerini ileten Varol, Adıyaman halkından helallik isteyerek veda etti.

Duygusal bir mesajla sözlerini tamamlayan Varol, Adıyaman’ın her zaman kalbinde olacağını ifade etti.

Haber: Şeriban Özçakmak