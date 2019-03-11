Van'da 119 Düzensiz Göçmen Yakalandı
48 dakika önce
Van'ın Başkale, Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 119 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
'ın Başkale
, Erciş
, Çaldıran
ve Muradiye
ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 119 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma ve Hudut Piyade
Karakol Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Alparslan Hudut Piyade Karakol Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'nde İran
sınırından yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 50 Afganistan
uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, İlçe Merkez
Jandarma Karakoluna teslim edildi.
Çaldıran'da 18, Erciş'te 14, Muradiye'de 18 ve Başkale'de 19 düzensiz göçmen daha yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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