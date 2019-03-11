Son Dakika Haberleri: Van'da 119 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 119 Düzensiz Göçmen Yakalandı

48 dakika önce

Van'ın Başkale, Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 119 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 119 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale, Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 119 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma ve Hudut Piyade Karakol Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Alparslan Hudut Piyade Karakol Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'nde İran sınırından yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, İlçe Merkez Jandarma Karakoluna teslim edildi.

Çaldıran'da 18, Erciş'te 14, Muradiye'de 18 ve Başkale'de 19 düzensiz göçmen daha yakalandı.


Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 15 Kuruş Zam Bekleniyor

YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok Bakan Albayrak Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 11:39:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 119 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]