Son Dakika Haberleri: Van'da Aşiret Üyelerinden Takva'ya Destek

Van'da Aşiret Üyelerinden Takva'ya Destek

1 saat önce

Van'daki Hani aşireti üyeleri AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'ya destek çağrısında bulundu.

Van'da Aşiret Üyelerinden Takva'ya Destek, System.String[]
Van'daki Hani aşireti üyeleri AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'ya destek çağrısında bulundu.

İskele Öğretmenevin de düzenlenen programda, Takva ile Hani aşiretinin ileri gelenleri bir araya geldi.


Burada konuşan Takva, adaylığının açıklanmasıyla başlayan siyasi hayatında kendisini en çok heyecanlandıran toplantılardan birine katıldığını bildirerek aşiret mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Takva, Hani aşiretinin tarih boyunca hiçbir zaman siyasal kimlik üzerinden kendisini tanımlamadığını, kimliğinden, dilinden, özünden, geleneğinden ve kültüründen kopmadığını ifade etti.

Dedelerinin Hakkari'den göç edip, Hoşap bölgesinde geniş bir alana yerleşerek daha sonraki dönemlerde de Türkiye'nin her tarafına çoğunlukla Van'a, Ağrı'ya ve bu bölgelerin etrafındaki şehirlere yerleşen çok kadim bir aşiret boyu olduğunu kaydeden Takva, şunları söyledi:

"Bir şairin, alimin, felsefecinin ve şeyhin ailesinden olmaktan hepimiz gurur duymalıyız. Bu sahiplenmemiz gereken en önemli değerlerden biridir. Ben inanıyorum ki bu ailenin mensubu olan herkes bu duygu ve düşüncelerle geleceğinin çok daha yakın, çok daha samimi, bir arada, el ele, omuz omuza daha güçlü, diğer aşiretlerle de kardeşçe bu coğrafyada yaşamını sürdürecektir. Yaklaşık iki buçuk aydır kapı kapı halka kendimi, kentimi ve kentimin sorunlarını anlatmak ve onlara nasıl çözümler üretebileceğimize ilişkin bir seçim süreci yaşıyoruz, bu süreci yönetiyoruz."

Aşireti temsilen konuşan Cihat İlçin de birlikteliklerinin her zaman devam etmesi dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

AK Parti, Necdet Takva, Van, Güncel
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