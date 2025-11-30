Van\'da bir araç baraja yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Van-Hakkari kara yolunun 45. kilometresinde saat 09.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde 3 kişi olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.