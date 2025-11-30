Van-Hakkari kara yolunun 45. kilometresinde saat 09.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı.
Otomobilde 3 kişi olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?