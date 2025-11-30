Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Van\'da bir araç baraja yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
30.11.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı. Otomobilde 3 kişi olduğu öğrenilirken ekipler olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlattı. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Van-Hakkari kara yolunun 45. kilometresinde saat 09.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı.

Van'da araç göle yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde 3 kişi olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Van'da araç göle yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Ulaşım, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı
Can pazarı Madenci servisi uçuruma yuvarlandı Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı
Detaylar netleşti 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

10:27
Papa’nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı MHP’nin ardından bir tepki de Destici’den
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den
10:16
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı
10:15
Sahnede duygusal anlar Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...
09:42
ABD’li senatör Graham’dan Maduro’ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
09:21
Yediği pizza canından etti 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
09:16
25 ülkeye ihracat yapıyordu Türkiye’nin gıda devi iflasın eşiğinde
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 11:26:11. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.