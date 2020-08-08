Van Gölü'nde su kayağı keyfi - Son Dakika

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelen vatandaşlar, 5 yıl önce açılan Sukay Parkı'nda su kayağı yaparak eğleniyor.

Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden Van Gölü, havaların ısınmasıyla vatandaşların akınına uğruyor.

Temiz kıyı şeridiyle ilgi çeken Adilcevaz ilçesine gelen ziyaretçiler, Van Gölü'nün masmavi suyunda kayak yaparak bunaltıcı sıcakta serinlemenin tadını çıkarıyor.

Çevre il ve ilçelerden de Adilcevaz'a gelen vatandaşlardan bazıları Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölünde kablolu su kayağı yapıyor, bazıları da tarihi Kef Kalesi ile Süphan Dağı manzarasına karşı muz ve jet skiye binerek eğlenceli zaman geçiriyor.

"İlçemiz sıcaktan bunalanlar için tatil beldesi oldu"

Sukay Parkı işletmecisi Kıyasettin Biçer, AA muhabirine, 2015'de AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in girişimleriyle yapılan 575 metre uzunluğundaki Sukay Parkı'nın 5 direkten oluştuğunu söyledi.

Van Gölü'nde turizm potansiyelinin artırılması, yerli ve yabancı turistlerin ilçeye gelmesi için yaptıkları çalışmalarla olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Biçer, şöyle konuştu:

"Adilcevaz, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te yazın sıcaktan bunalanlar için bir tatil beldesi haline geldi. İnsanlar burada göle girerek serinliyor ve su kayağı yapmanın zevkini yaşıyor. Su kayağı dışında gölde tekne turu, jet ski, ringo ve muz gibi su kayaklarını yapıyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerdeki hemşehrilerimiz gelmek istiyorsa çok uzak bir mesafe sayılmaz. Muş Havaalanı 140, Van Havaalanı 160 kilometre. Burada dinlenmek ve su kayağı yapmak isteyenler, havaalanına geldiğinde kendi imkanlarımızla buraya getirebiliyoruz."

İlçeye gelenlerin, gölün temiz suyu ve havasında güzel bir tatil geçirebileceğini dile getiren Biçer, "Pandemiden dolayı insanlar kuşkuya girmesin. Bölgemiz temiz ve hijyenik. Van Gölü'nün çevresindeki en güzel sahiller Adilcevaz'da bulunuyor. Tatile gitmeyi düşünen insanların Adilcevaz'a gelmesini öneriyoruz. Memnun kalacaklarına eminiz." ifadelerini kullandı.

Bölgede sadece gölün bulunmadığını, gezilip görülecek yerler arasında Süphan Dağı'nın da olduğunu anlatan Biçer, "Gezip görülecek çok yer var. İnsanları Adilcevaz'a, Van Gölüne bekliyoruz. Tesis bölgenin turizmine ve ekonomisine canlılık katıyor. İlimizde kışın kar kayağı, yazın da su kayağı yapılıyor." diye konuştu.

"İnsanların burayı görmesini tavsiye ediyoruz"

Van'dan gelerek gölde su kayağı yapan Yunus Erdoğan ise "Buradan çok memnun kaldık. Biraz acemilik yaşadık. Birkaç kez düştük kalktık ama gerçekten değiyor. Çok eğlenceli. Yine gelmeyi düşünüyoruz. Güzel bir deneyim oldu bizim için." dedi.

Kardeşiyle ilçeye gelen Yekta Erdoğan da Van Gölü'nde bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Herkesin bu deneyimi yaşaması gerekiyor. Tesisi çok beğendim. Van Gölü'nün suyu ve havası çok güzel. Umarım herkes burayı tercih eder. Eğlenceli ve güzel bir aktivite oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Van Gölü'nün böyle değerlendirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.