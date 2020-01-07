Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde sanal herbaryum açıldı - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde sanal herbaryum açıldı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde sanal herbaryum açıldı

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi bünyesinde oluşturulan VANF Sanal Herbaryumu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde sanal herbaryum açıldı, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi bünyesinde oluşturulan VANF Sanal Herbaryumu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, herbaryum çalışmasına, üniversitenin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından 1995'te başlandığını söyledi.

Van'ın bitki örtüsünü çalışmak için uzak ülkelerden çok ciddi sayıda turistin geldiğini belirten Şevli, "Birçok bilim insanının turist kimliğiyle bölgeye gelerek burada yetişen bitkileri götürdüklerini duyduğumuzda, bu işin ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamış olduk." dedi.

Hamdullah Şevli, herbaryum çalışmasının bölge için önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak bazı alanlarda öne çıkmak durumundayız. Türkiye'de bu çalışmalar daha konuşulmadan Prof. Dr. Nasip Demirkuş hocamız bu çalışmayı 2000-2002 yılları arasında başlattı. Şu an Türkiye'nin en büyük 3'üncü herbaryumuna sahibiz. Ankara'da 200 bin, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 92 bin, YYÜ'de 86 bin bitki örneği var. Bilim, ilim adına hocalarımız yeter ki bizden çalışma istesinler. Biz her türlü desteği vereceğiz."

Eski YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da herbaryumun Van için çok önemli olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, YYÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe'nin "Dünden Bugüne VANF Herbaryumu" adlı sunumu ile devam etti.

Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Nasip Demirkuş ise 2000-2002 yıllarında geliştirdiği ulusal incelemesiz ve uluslararası incelemeli patentli ışık kutusu hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Van Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayata geçirilen herbaryumun açılışı gerçekleştirildi.

Van, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:30 Kaynak: AA
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