Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı! Sunucu bile şaşırdı

Geçmişte katıldığı programda para ve yaşam standardı üzerine konuşan Çağla Öz'ün sözleri, Van'daki gösterişli düğünün ardından başlayan soruşturmayla birlikte yeniden dikkat çekti.

"PARA BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

Çağla Öz, geçmişte Murat Övüç'ün de yer aldığı bir programa konuk oldu. Programda alışveriş, çantalar, ilişkiler ve yaşam standartları üzerine konuşuldu. Öz, bir erkekte ilk olarak "kaşına gözüne" baktığını söyledi. Sohbet sırasında sunucu bu kez doğrudan paranın kendisi için önemli olup olmadığını sordu.

Çağla Öz, "Önemli değil gerçekten" yanıtını verdi. Sunucu ise "Söylerken burnun uzadı resmen" sözleriyle karşılık verdi. Bunun üzerine Öz, "Önemli tabii, aynı standartta olmamız gerekiyor. Daha altı olmamalı" dedi. Öz'ün program sırasında söylediği "Bu hayata harcamaya gelmişim sanırım" sözleri de dikkat çeken ifadeler arasında yer aldı.

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNÜN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLAMIŞTI

Çağla Öz daha sonra "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Van'da evlendi. Gösterişli düğünde Öz'ün üzerindeki çok sayıda altın ve Tançalan'ın korumalar eşliğindeki görüntüleri dikkat çekti.

Düğünün ardından süreç adli boyuta taşındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Tançalan, 8 Eylül'de Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen Tançalan tutuklandı.

"ALTINLAR KİRALIKTI" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında Tançalan'ın malvarlığı için MASAK incelemesi talep edildi. Düğünde görülen ziynet eşyalarının kaynağı da incelemenin gündemindeki konular arasında yer aldı. Tançalan, ifadesinde düğün masraflarını sponsorların karşıladığını savundu. Düğünde kullanılan altınları tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ve organizasyonun ardından iade ettiğini öne sürdü. Tançalan suçlamaları kabul etmedi.