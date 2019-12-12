Vanlı masa tenisçiler Türkiye finallerine yükseldi

Malatya'da oynanan Gençler Masa Tenisi Doğu ve Güneydoğu Bölge Şampiyonasına katılan Vanlı masa tenisçiler kazandıkları dereceleriyle şampiyonaya damga vurdular.



7-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Malatya'da yapılan Gençler Masa Tenisi Doğu ve Güneydoğu Bölge Şampiyonasının bayanlar kategorisinde mücadele eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Kız Takımı tüm rakiplerini mağlup ederek finale çıktı. Finalde ise Malatya'yı 3-2 yenerek grup şampiyonu oldu. Erkek takımı ise tüm maçlarını kazanıp finale çıkmış ve finalde ise Erzincan takımına yenilerek kazandığı bölge ikinciliği ile Masa Tenisi Türkiye Finallerinde Van'ı temsil etme hakkı kazandı.



Kazandıkları başarılarından dolayı mutlu oldukları belirten Masa Tenisi Milli Antrenör Mahmut Kurt; "Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü masa tenisi takımı olarak ilimiz adına 7-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Gençler Masa Tenisi Doğu ve Güneydoğu Bölge Şampiyonasında kızlar kategorisinde grup şampiyonluğu, erkekler kategorisinde ise bölge ikincilik kupasını ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşarken, bu mutluluğumuzu Nisan ayında Aydın ilimizde yapılacak olan Masa Tenisi Türkiye Finallerinde daha güzel başarılar ile taçlandıracağımıza inanıyoruz. İlimizin masa tenisi branşında kazandıkları bu güzel başarılar yeni sporcularımızın kazanılmasında bizler için büyük bir önem arz ediyor. Son 5 yıl içerisinde kazandığımız bu güzel başarılarımız ilimizde masa tenisi branşındaki başarı çıtamızın ne kadar yükseldiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oluyor. Kazandığımız bu başarılarımıza bir başarı hikayesini de Nisan ayında Aydın ilimizin Didim ilçesinde katılacağımız Türkiye Masa Tenisi Finallerinde ilimize Türkiye Şampiyonluğu kazandırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ilimiz adına kazandığımız şampiyonlukta bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Sporcularımızla ne kadar gurur duysak az" diyen; Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "7-8 Kasım tarihleri arasında Malatya ilimizde düzenlenen Gençler Masa Tenisi Doğu ve Güneydoğu Bölge Şampiyonası'na erkeklerde 21 takım, kadınlarda ise 24 takım yarışmaya katıldı. Şampiyonaya katılan kız takımımız kızlar kategorisinde grup şampiyonu, erkekler kategorisinde ise bölge ikincisi olarak Nisan ayında Aydın ilimizde yapılacak olan Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar. İlimiz adına kazandıkları bu güzel başarılarından dolayı tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize gösterdiği üstün performanstan dolayı teşekkür ediyor; katılacakları Türkiye Şampiyonasında ise kendilerine başarılar diliyoruz" dedi. - VAN