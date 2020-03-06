Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Türkiye kalesi düşmez" - Son Dakika
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Türkiye kalesi düşmez"

6 saat önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde yapılan saldırıyla planlanan tuzağa düşmediğini belirterek, "Türkiye kalesi düşmez. Bu bir kez daha ispatlandı ama kurulan tuzak bunun üzerineydi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde yapılan saldırıyla planlanan tuzağa düşmediğini belirterek, "Türkiye kalesi düşmez. Bu bir kez daha ispatlandı ama kurulan tuzak bunun üzerineydi." dedi.

Perinçek, İzmir Kordon Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta çok ciddi bir durumla karşılaştığını, 15 Temmuz'da gerçekleştirilemeyen darbe girişiminin bu olayla yapılmaya çalışıldığını söyledi.

İdlib'deki tuzağın ABD ve İsrail tarafından kurulduğunu savunan Perinçek, şöyle konuştu:

"Nasıl bir tuzak kurdular, Türkiye'yi hem içte hem de dışta yalnızlaştırarak, dostlarıyla karşı karşıya getirme, Türkiye'yi uluslararası müttefiklerinden koparma operasyonuydu. Aynı zamanda iç cephede Türkiye'yi bölme operasyonuydu. Türkiye bu tuzağa düşmedi. Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli tutumuyla Türkiye bu tuzağa düşmedi. Çünkü pusuda bekleyenler var. Türkiye kalesi düşmez. Bu bir kez daha ispatlandı ama kurulan tuzak bunun üzerineydi."

Perinçek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı hakareti doğru bulmadığını belirterek, "Hakaret doğru değil. Hiç kimseye hakaret etmek doğru değil, hepimizi temsil eden Türkiye Devleti'nin başında olan Cumhurbaşkanına hakaretten sakınmamız lazım." dedi.

Türkiye'de yeterince demokrasinin olduğunu ifade eden Perinçek, "Demokrasi vatanseverlik zemininde olmalı. Bu vatanı savunan güçlere demokrasi olmalı. 'Bu vatanı böleceğim, ben içeride polisi, askeri vuracağım' diyene demokrasi yok. Dünkü parlamentoda yaşanan manzarayı üzüntüyle karşılıyoruz. Bu demokrasiye hizmet eden bir manzara değil. PKK'ya, HDP'ye, FETÖ'ye demokrasi yok. Onlara özgürlük yok." diye konuştu.

Doğu Perinçek, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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