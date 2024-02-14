Vatandaşlar, Yücel Yılmaz'a yürekten sarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Belediye

Vatandaşlar, Yücel Yılmaz'a yürekten sarılıyor

Vatandaşlar, Yücel Yılmaz\'a yürekten sarılıyor

Yücel Yılmaz'a samimiyetin ve sevginin tarifi yok Yıllardır adım attığı her noktada bir eser, bir hizmet, bir güler yüz bırakan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ilçe ilçe, sokak sokak dolaşarak; şehri birlik, beraberlik ruhu içerisinde ve ortak akıl ile yönetmeye devam edeceklerinin mesajını veriyor.

14.02.2024 00:59  Güncelleme: 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 yıl Karesi Belediye Başkanlığı, 5 yıl da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini layıkıyla yerine getiren, Türkiye'yi birçok konuda yurtdışında temsil eden aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını sürdüren Yücel Yılmaz, şehri karış karış gezerek yaptıklarının üzerine daha da neler katabileceğini anlatıyor. Başkan Yılmaz'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı milletvekili Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, AK kadrolar ve Cumhur İttifakı'nın temsilcileri de eşlik ediyor.

Vatandaşlar, Yücel Yılmaz'a yürekten sarılıyor

Başkan Yılmaz'a Yürekten Sevgi

Gittiği her ilçede, her esnafta, her evde, her parkta gönüllere giren Başkan Yılmaz'a vatandaşlardan yürekten sarılıyor. Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile İlçe Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Altıeylül'de Mesut Eray, Bandırma'da Cemal Öztaylan, Edremit'te Muhammed Vurmaz, Gömeç'te Kazım Arslan, Savaştepe'de Ümmet Şamil Zengin, Manyas'ta İbrahim Koman ve AK Parti'nin teşkilatları ile çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmıyorlar.

Vatandaşlar, Yücel Yılmaz'a yürekten sarılıyor

Samimiyetinin ve Sevgisinin Tarifi Yok

Şehri ortak akıl ile yönettiklerinin, birlik ve beraberlik ruhuyla hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Omuz omuza, Balıkesir için gece gündüz çalışmaya hazır ve kararlıyız. Vatandaşlarımızın bize karşı samimiyetinin ve sevgisinin tarifi yok. Özveri, kararlılıkla ve ilk günkü aşk ile yola devam ediyoruz" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Belediye, Son Dakika

Son Dakika Belediye Vatandaşlar, Yücel Yılmaz'a yürekten sarılıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 02:25:44. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaşlar, Yücel Yılmaz'a yürekten sarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement