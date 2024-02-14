Vatandaşlar, Yücel Yılmaz\'a yürekten sarılıyor

5 yıl Karesi Belediye Başkanlığı, 5 yıl da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini layıkıyla yerine getiren, Türkiye'yi birçok konuda yurtdışında temsil eden aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını sürdüren Yücel Yılmaz, şehri karış karış gezerek yaptıklarının üzerine daha da neler katabileceğini anlatıyor. Başkan Yılmaz'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı milletvekili Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, AK kadrolar ve Cumhur İttifakı'nın temsilcileri de eşlik ediyor.
Gittiği her ilçede, her esnafta, her evde, her parkta gönüllere giren Başkan Yılmaz'a vatandaşlardan yürekten sarılıyor. Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile İlçe Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Altıeylül'de Mesut Eray, Bandırma'da Cemal Öztaylan, Edremit'te Muhammed Vurmaz, Gömeç'te Kazım Arslan, Savaştepe'de Ümmet Şamil Zengin, Manyas'ta İbrahim Koman ve AK Parti'nin teşkilatları ile çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmıyorlar.
Şehri ortak akıl ile yönettiklerinin, birlik ve beraberlik ruhuyla hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Omuz omuza, Balıkesir için gece gündüz çalışmaya hazır ve kararlıyız. Vatandaşlarımızın bize karşı samimiyetinin ve sevgisinin tarifi yok. Özveri, kararlılıkla ve ilk günkü aşk ile yola devam ediyoruz" dedi.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, ''Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar.'' ifadeleri akıllara geldi.
Son Dakika › Belediye › Vatandaşlar, Yücel Yılmaz'a yürekten sarılıyor - Son Dakika
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